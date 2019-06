Diretta Bolivia Perù/ Streaming video DAZN: alta posta in palio (Copa America)

Bolivia Perù, diretta dall’arbitro Roddy Zambrano dell’Ecuador, si gioca nel prestigioso palcoscenico dello stadio Maracanà di Rio de Janeiro alle ore 23.30 di questa sera, martedì 18 giugno 2019 (18.30 locali), per la seconda giornata del girone A della Copa America 2019, il massimo torneo sudamericano che quest’anno è ospitato in Brasile. Proprio i padroni di casa sono stati gli avversari della Bolivia nella prima giornata, con una netta vittoria 3-0 per i verdeoro. Migliore il debutto del Perù, che comunque non è andato oltre il pareggio per 0-0 contro il Venezuela. Ragionevolmente il primo posto dovrebbe andare al Brasile, le altre tre Nazionali sono in corsa per il secondo posto che vale l’accesso ai quarti, senza dimenticare che avanzeranno anche le due migliori terze dei tre gironi. Insomma, la selezione non è impossibile da superare, ma naturalmente oggi sarà uno snodo fondamentale per testare le ambizioni di Bolivia e Perù – soprattutto per i primi una seconda sconfitta sarebbe gravissima.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la partita Bolivia Perù non sarà visibile in diretta tv in chiaro o sul satellite, ma ci sarà la possibilità di vedere in esclusiva la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone, per tutti gli abbonati DAZN, piattaforma che ha acquistato in esclusiva i diritti della Copa America 2019.

PROBABILI FORMAZIONI BOLIVIA PERÙ

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni di Bolivia Perù. Quanto alla Nazionale allenata dal c.t. Eduardo Villegas, il debutto contro il Brasile è stato difficile per la Bolivia ma è da oggi che ci si gioca le speranze: modulo 4-4-1-1, in attacco dovrebbero agire Castro come trequartista e Moreno come prima punta, vedremo se ci saranno novità negli uomini rispetto alla partita inaugurale. Per il Perù allenato da Ricardo Gareca ci attendiamo invece un offensivo 4-3-3, che però nella prima uscita non ha prodotto nemmeno un gol: oggi prova di riscatto per il tridente che potrebbe essere composto dagli esterni Farfan a destra e Cueva a sinistra, più Guerrero come centravanti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per Bolivia Perù secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai. Sulla carta è nettamente favorito il Perù, come mostrano le forti differenze fra i tre segni: l’1 per la vittoria della Bolivia (formalmente in casa) vale infatti ben 7,25 volte la posta in palio, per il pareggio il segno X è quotato a 3,90 ed infine in caso di successo del Perù il segno 2 vale appena 1,50 la posta in palio.



