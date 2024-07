DIRETTA BOLOGNA ASTERAS TRIPOLIS: ULTIMA AMICHEVOLE PER I FELSINEI

La diretta Bologna Asteras Tripolis rappresenta un amichevole di livello per i felsinei, che si stanno preparando agli impegni di Serie A, Europa League e Coppa Italia durante il ritiro a Valles. I test condotti finora sono stati abbastanza semplice: si è cominciato con la Primavera, poi il Sunderland Under 21 (risultato 3-0), il Brixen (risultato 2-0) e infine il Caldiero Terme (risultato 5-0). Adesso si inizia a fare sul serio contro un avversario di Super League Ellada, ovvero la massima categoria greca. Il tecnico Vincenzo Italiano sicuramente potrà trarre da questo impegno importanti spunti, anche in ottica calciomercato, dato che ci sono ancora delle operazioni da portare a termine.

L’appuntamento con l’amichevole è oggi, mercoledì 31 luglio, alle ore 17 alla Raffeisen Arena di Bressanone. Si tratta di una delle ultime battute del ritiro del Bologna, che rimarrà a Valles, in Trentino Alto Adige, fino al 3 agosto. È probabile che questi ultimi giorni saranno di scarico, con una sola seduta giornaliera e particolare attenzione ai nuovi arrivati e agli acciaccati, che non sono pochi. Poi si tornerà in campo il 18 agosto per la prima giornata di Serie A contro l’Udinese.

BOLOGNA ASTERAS TRIPOLIS STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sarà possibile assistere all’amichevole in programma alla Raffeisen Arena di Bressanone acquistando il biglietto al costo di 15 euro e gratis per gli Under 12, ma per coloro che volessero vedere Bologna Asteras Tripolis in diretta streaming video e in tv, comodamente da casa, a offrire gratuitamente il servizio è proprio il club felsinero, che trasmetterà la partita sul suo canale YouTube e sulla sua pagina Facebook.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ASTERAS TRIPOLIS

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta Bologna Asteras Tripolis, è da precisare che spesso in queste amichevoli i tecnici tendono a provare tutti i giocatori a loro disposizione tra primo e secondo tempo. È quel che farà probabilmente anche Vincenzo Italiano, che però ha già fissato in questo ritiro le sue certezze: giocherà col 4-3-3. Lo scorso test lo schieramento iniziale era stato composto da Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Ilic, Lykogiannis; Byar, Moro, Fabbian; Orsolini, Castro, Karlsson. Con gli inserimenti nella ripresa di Posch e Corazza in difesa, Hodzic a centrocampo e Odgaard, Dallinga e Cambiaghi in avanti. L’allenatore però ha voluto valutare proprio tutti: spazio nel finale anche per De Luca, Ravaglioli, Menegazzo, Raimondo e Bagnolini.

In questa occasione però pare che Vincenzo Italiano non potrà inserire nella sua formazione Karlsson, che si è infortunato, così come Holm, Urbanski e Aebischer, quest’ultimo era appena arrivato in ritiro dopo le vacanze ma è stato costretto ad andare via per sottoporsi agli esami strumentali. È da capire invece se saranno dell’amichevole Freuler e Ndoye, che hanno pochi allenamenti sulle gambe.