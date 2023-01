Diretta Bologna Atalanta Primavera/ Streaminmg video tv: la Dea rischia grosso!

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA: OBIETTIVI DIVERSI!

Bologna Atalanta Primavera viene diretta dal signor Alberto Ruben Arena, e si gioca alle ore 13:00 di domenica 22 gennaio: appuntamento importante nella 15^ giornata del campionato Primavera 1 2022-2023, tra due squadre che in questo momento hanno obiettivi diversi. Curiosamente e sorprendentemente quella che sta facendo meglio è il Bologna: buona stagione per i felsinei che, reduci dal 3-2 interno al Cagliari, si sono portati al settimo posto in classifica e dunque controllano da molto vicino la lotta ai playoff, sperando chiaramente di entrarci per poi proseguire il cammino.

L’Atalanta Primavera invece sarebbe una corazzata del campionato, ma dopo gli addii illustri (compreso quello dell’allenatore Massimo Brambilla) non si è più ritrovata: domenica scorsa ha perso in casa contro il Frosinone e sta sempre più scivolando verso la zona retrocessione, e sarebbe chiaramente un incredibile flop. Vedremo dunque come procederanno le cose nella diretta di Bologna Atalanta Primavera; aspettando che la partita si giochi facciamo qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Atalanta Primavera viene trasmessa sui canali di Sportitalia: per la precisione, questa partita andrà in onda sul canale principale dell’emittente (quello che trovate al numero 60 del telecomando), sarà un appuntamento in chiaro per tutti e potrete assistere a Bologna Atalanta Primavera anche con il servizio di diretta streaming video, che viene garantito senza costi aggiuntivi. Per questa opzione vi basterà consultare il sito www.sportitalia.com oppure installarne la relativa app – sul PlayStore dovrete cercare l’app che si chiama Sportitalia.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA ATALANTA PRIMAVERA

Luca Vigiani si dovrebbe affidare al solito 4-3-2-1 per la diretta Bologna Atalanta Primavera, senza cambiare gli interpreti: in porta avremo quindi Franzini che avrà davanti a lui Stivanello e Motolese come difensori centrali, poi due terzini che saranno Mercier a destra e Tommaso Corazza a sinistra. Al centro del campo la regia di Bynoe con Urbanski e Rosetti che saranno schierati sulle mezzali; davanti arrivano i due pezzi pregiati del Bologna Primavera che sono Raimondo e Anatriello, il primo gioca come prima punta mentre il secondo agisce sulla trequarti in compagnia di Mazia.

Modulo simile per l’Atalanta Primavera di Marco Fioretto: anche qui due trequartisti (Vorlicky e Falleni) che supportano un centravanti che dovrebbe essere ancora De Nipoti, la giovane Dea però si dispone con la difesa a tre nella quale Regonesi, Del Lungo e Tornaghi si piazzano davanti al portiere Bertini. Di conseguenza il centrocampo prevede due mediani, che dovrebbero essere Matteo Colombo e Lorenzo Riccio, e due laterali che saranno Palestra e Ghezzi, che chiaramente in fase di non possesso daranno una mano concreta al reparto arretrato.











