CALCIOMERCATO BOLOGNA, È ARRIVATO DALLINGA

Il calciomercato Bologna nel vivo. Le cessioni a peso d’oro di Zirkzee e Calafiori sono state già rimpiazzate rispettivamente da Dallinga e Hummels. Il centravanti arrivato dal Tolosa per 15 milioni è già sbarcato nel capoluogo emiliano.

Per il difensore tedesco ci vuole un po’ di pazienza: secondo La Gazzetta dello Sport, per l’ex Borussia Dortmund sarebbe vicino l’accordo sulla basse di 2.3 milioni di euro a stagione. Hummels non sarebbe però l’unico nome per la difesa di Italiano.

Sarebbero infatti tre le soluzioni che sia andrebbe ad aggiungere al tedesco. In dolce c’è Coppola del Verona mentre le alternative sono Bijol dell’Udinese, inseguito però anche da Inter, Wolfsburg e Stoccarda, e Sutalo dell’Ajax.

CALCIOMERCATO BOLOGNA, BAGARRE PER TESSMANN

Il calciomercato Bologna starebbe monitorando anche un’altra soluzione. Questa volta si tratta di un centrocampista richiesto da moltissime squadre di Serie A vale a dire Tanner Tessmann, statunitense del Venezia.

Il calciatore era dato per fatto all’Inter, ma è saltato tutto sul più bello con la trattativa che si è definitivamente arenata. Questo ha scatenato un effetto domino e ora sono addirittura quattro le squadre, oltre al Bologna, interessate.

In primis il Torino che può contare sulla carta Vanoli. Il nuovo tecnico dei granata ha già allenato proprio al Venezia Tessmann e potrebbe essere un fattore fondamentale. Le altre squadre alla finestra sono Como, Fiorentina e Parma.