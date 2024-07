DIRETTA BOLOGNA BRIXEN: PRIMA AMICHEVOLE DEL NUOVO CORSO

Tante altre squadre hanno già debuttato, invece oggi mercoledì 24 luglio 2024 alle ore 18.00 la diretta Bologna Brixen ci offrirà il debutto dei rossoblù, che scenderanno in campo a Valles per la prima amichevole fra le tre in programma durante il ritiro in Alto Adige. Naturalmente per ora si tratta di un avversario locale molto “morbido”, ma ci attendiamo comunque dalla diretta di Bologna Brixen le prime indicazioni circa il lavoro del nuovo allenatore Vincenzo Italiano, che non avrà un compito facile alla guida tecnica dei rossoblù.

Il Bologna infatti è reduce dallo storico traguardo della qualificazione in Champions League grazie alla cavalcata trionfale sotto la guida di Thiago Motta nella passata stagione, per cui adesso è chiamato a fare bene raddoppiando gli sforzi, continuando ad essere una grande realtà nel campionato di Serie A ma naturalmente cercando di onorare al meglio anche il prestigioso palcoscenico europeo. Bisognerà fare tutto per bene fin dal ritiro estivo per avere ambizioni, che cosa potrà dirci in merito la diretta Bologna Brixen?

BOLOGNA BRIXEN IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

Salvo variazioni di palinsesto, non ci saranno purtroppo possibilità per seguire in diretta tv Bologna Brixen, l’amichevole che apre il pre-campionato emiliano. Non dovrebbe essere prevista nemmeno una diretta Bologna Brixen in streaming video per il match a Valles, ma certamente provvederanno il sito Internet e i profili social ufficiali del Bologna a fornire tutte le informazioni utili circa questo incontro.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BRIXEN

Parlando delle probabili formazioni per la diretta Bologna Brixen, naturalmente ci sono alcune avvertenze tipiche per questo periodo dell’estate, quindi la necessità di mettere minuti nelle gambe di tutti i giocatori a disposizione e anche di oliare i meccanismi, dal momento che il Bologna ha un nuovo allenatore. Un parziale punto di riferimento può essere la sgambata contro le giovanili del Sunderland, che aveva visto in porta Ravaglia e la difesa titolare composta da De Silvestri, Beukema, Ilic e Lykogiannis.

Il modulo di riferimento potrebbe essere il 4-3-3 per il Bologna di Vincenzo Italiano e allora proseguiamo con il terzetto di centrocampo, dove potremmo indicare Byar, El Azzouzi e Fabbian; infine nel tridente d’attacco le citazioni vanno a Cambiaghi, Castro e Odgaard, anche se si potrebbe pensare stavolta a una maglia da titolare ad esempio per Orsolini, uno dei nomi più attesi anche in una “banale” amichevole come la diretta di Bologna Brixen…