DIRETTA VENEZIA NK ISTRA: ALTRA AMICHEVOLE PER DI FRANCESCO

Nuovo test amichevole a porte chiuse presso il Centro sportivo Ca’ Venezia, appuntamento comunque significativo per i lagunari che sono attesi dalla diretta di Venezia NK Istra, partita in programma alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 28 luglio 2024. Il programma in questi giorni è fitto, considerando che appena giovedì c’era stata la precedente amichevole contro la Vis Pesaro, ma il Venezia del nuovo allenatore Eusebio Di Francesco ne ha bisogno per prepararsi al campionato di Serie A 2024-2025, dove i veneti reciteranno da neopromossi, con tutte le difficoltà del caso.

In effetti sabato scorso era finita con una sconfitta l’amichevole di lusso contro il Genoa, che era stato il primo antipasto del prossimo campionato. Poi ecco la sfida contro i marchigiani e adesso un tocco internazionale con questo nuovo appuntamento che nella diretta di Venezia NK Istra metterà i lagunari contro una formazione croata, per la precisione di Pola, città che storicamente ha legami fortissimi con Venezia, rendendo di conseguenza la partita odierna una sorta di derby. Tutto questo potrebbe rendere ancora più affascinante scoprire il verdetto della diretta Venezia NK Istra.

COME VEDERE LA DIRETTA VENEZIA NK ISTRA IN STREAMING VIDEO TV

Parliamo di un’amichevole a porte chiuse, salvo cambiamenti dell’ultima ora quindi la diretta tv Venezia NK Istra non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione e non ci sarà modo di seguirla integralmente, nemmeno tramite un servizio di diretta Venezia NK Istria in streaming video. Le due società

Potranno comunque fornire aggiornamenti e notizie vari con le loro pagine ufficiali sui social network e tramite i rispettivi siti Internet.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA NK ISTRA

Dando alcuni cenni pure sulle probabili formazioni verso la diretta Venezia NK Istra, dobbiamo segnalare che il nuovo mister Eusebio Di Francesco sembra avere il 3-4-2-1 come modulo di riferimento. Con tutte le cautele del caso, perché ovviamente in un’amichevole si possono fare tanto calcoli differenti, potremmo identificare un undici “base” con Idzes, Svoboda e Sverko nella difesa a tre uomini a protezione del portiere Joronen.

Candela e Zampano potrebbero essere i due giocatori di riferimento come esterni, sulle due fasce della linea di un centrocampo nel quale in mezzo sono almeno quattro i giocatori di riferimento per metà posti però a disposizione, da Issa Doumbia a Lella fino a Ellertsson e Crnigoj. Avendo in rosa Pierini, Oristanio e Bjarkason, chiaramente sarà irrinunciabile una trequarti di livello per aprire il reparto d’attacco dove il centravanti dovrebbe essere Pohjanpalo. Lo sarà anche per la la diretta Venezia NK Istra?