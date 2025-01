DIRETTA BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND (RISULTATO 0-0): FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Pronti a vivere la diretta Bologna Borussia Dortmund, dobbiamo purtroppo dire che per i felsinei è finito il sogno di procedere in Champions League: non è bastato nemmeno trovare il primo gol nella competizione per tenere vive le speranze ma, come ricordato da Riccardo Orsolini, non si è trattato di sconfitte quanto di lezioni utili per il futuro anche a breve termine, tanto che in campionato il Bologna si trova ancora in ideale corsa per un posto nelle prime quattro o cinque ricordando che deve ancora recuperare la partita contro il Milan, che al momento attuale vede i rossoblu partire anche leggermente favoriti. Per il Borussia Dortmund è crisi nera: dopo aver battuto il Wolfsburg alla fine di dicembre, il girone di ritorno in Bundesliga si è aperto con tre sconfitte e, se è vero che due sono arrivate contro Bayer Leverkusen (sia pure in casa) e Eintracht, stona il 2-4 contro il neopromosso Holstein Kiel penultimo in classifica.

Probabili formazioni Bologna Borussia Dortmund/ Quote: dubbi per Italiano (Champions League, 21 gennaio 2025)

Come risultato, oggi i gialloneri sono decimi e lontani anche dalla possibilità di qualificarsi alla prossima Europa League: questa partita del Dall’Ara potrebbe contribuire a rilanciarli anche in vista dell’impegno del Signal Iduna Park contro il Werder Brema, ora ecco le formazioni ufficiali della diretta Bologna Borussia Dortmund! BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega; Orsolini, L. Ferguson, D. Ndoye; S. Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Ryerson, Anton, Schlotterbeck; Duranville, F. Nmecha, Gross, Bynoe-Gittens; Beier, Reyna; Guirassy. Allenatore: Nuri Sahin (agg. di Claudio Franceschini)

Video Bologna Monza (3-1)/ Gol e highlights: rete e assist per capitan Orsolini! (Serie A, 18 gennaio 2025)

BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Match di enorme fascino, vi indichiamo i canali di Sky Sport per la diretta Bologna Borussia Dortmund in tv; l’abbonamento quindi sarà indispensabile anche per la diretta streaming video, coperta dai servizi di Sky Go o Now TV.

BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND: UN MATCH DI ENORME PRESTIGIO

Forse l’importanza pratica sarà relativa, ma certamente sarà affascinante la diretta Bologna Borussia Dortmund, questa sera martedì 21 gennaio 2025 alle ore 21.00 per la settima giornata di Champions League, che in questa edizione ci fa compagnia anche a gennaio. Un’altra novità è la presenza del Bologna, che in autunno ha sempre disputato buone partite, ma raccogliendo solo 2 punti. Per questo i rossoblù di Vincenzo Italiano sono sull’orlo dell’eliminazione, ma il pareggio a Lisbona contro il Benfica è stato comunque un bel segnale di competitività, d’altronde confermata anche dalla netta crescita in campionato, dove una nuova qualificazione europea è nel mirino.

DIRETTA/ Bologna Monza (risultato finale 3-1): tris con Orsolini! (Serie A, 18 gennaio 2025)

La diretta Bologna Borussia Dortmund sarà invece fondamentale per i tedeschi, concorrenti di tutte le altre italiane per un posto ai playoff o magari anche subito agli ottavi: saranno quindi in tanti a sperare che il Bologna possa rallentare la marcia dei vice-campioni d’Europa in carica, che a dicembre ci avevano regalato una bellissima partita contro il Barcellona, chiusa però con una sconfitta casalinga per 2-3. Per tutti questi motivi, siamo certi che sarebbe un grave errore sottovalutare stasera la diretta Bologna Borussia Dortmund…

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA BORUSSIA DORTMUND

Le probabili formazioni per la diretta Bologna Borussia Dortmund ci dicono che nel modulo 4-2-3-1 di Vincenzo Italiano potrebbe esserci un ballottaggio fra Posch e Holm sulla destra della difesa con Beukema, Lucumi e Miranda davanti a Skorupski; nel cuore del centrocampo non si può fare a meno di Freuler, attenzione invece al ballottaggio per affiancarlo fra Pobega e Ferguson, che potrebbe però anche avanzare sulla trequarti, entrando allora in competizione pure con Odgaard per una maglia fra le due ali Orsolini e Dominguez, mentre come centravanti dovrebbe esserci dal primo minuto Castro.

Nuri Şahin deve invece scegliere fra il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1. Davanti a Kobel potrebbe esserci la difesa a tre formata da Can, Anton e Schotterbeck; a centrocampo Ryerson esterno destro, i mediani Gross e Nmecha e sulla sinistra Adeyemi, perché Bensebaini è squalificato; Brandt e Gittens dovrebbero invece agire a sostegno della prima punta Guirassy, ma con la difesa a quattro potrebbe cambiare parecchio: tatticamente gli esterni farebbero i terzini, ma potrebbero anche cambiare i nomi, con speranze in particolare per Beier, Sabitzer e Duranville.

CHE COSA CI DICONO QUOTE E PRONOSTICO?

Per presentare la diretta Bologna Borussia Dortmund nella sua interezza, ci resta da volgere uno sguardo al pronostico con le quote Snai. Partita ostica per i rossoblù, il segno 1 è quotato a 3,40 ed è comunque leggermente più considerato del pareggio, dal momento che il segno X è indicato a 3,60. Comunque favorito il segno 2, la vittoria del Borussia varrebbe 2,05 volte la posta in palio.