Diretta/ Bologna Cesena (risultato 0-0) streaming video Italia 1: via al derby! (Coppa Italia 11 agosto 2023)

DIRETTA BOLOGNA CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Ci siamo, sta per cominciare la diretta di Bologna Cesena, bel derby emiliano-romagnolo che sicuramente catalizza la nostra attenzione nel venerdì di Coppa Italia. Debutto ufficiale nel programma estivo del Bologna, che affronta già un test molto serio sulla strada verso il prossimo campionato di Serie A. Ricordiamo allora che il momento più atteso per i tifosi rossoblù sarà lunedì 21 agosto prossimo alle ore 20.45, quando con il posticipo Bologna Milan comincerà il campionato con un big-match di lusso per i felsinei di Thiago Motta. Ecco poi alla seconda giornata la prima trasferta, nuovamente di lusso perché si tratterà di Juventus Bologna, attesa alle ore 18.30 di domenica 27 agosto.

Prima della sosta, ecco poi alla terza giornata Bologna Cagliari, che si giocherà alle ore 18.30 di sabato 2 settembre, mentre la ripartenza con la quarta giornata sarà alle ore 20.45 di lunedì 18 settembre, quando sarà in programma il posticipo Verona Bologna. Adesso però è sicuramente meglio pensare a quello che ci attenderà fra pochissimi minuti, perché finalmente la diretta di Bologna Cesena adesso comincia davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA CESENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Cesena sarà trasmessa su Italia 1, come Mediaset che garantirà la trasmissione di tutti i match di Coppa Italia. La visione sarà allora in chiaro, e naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire il match attraverso il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il sito di Mediaset Play con dispositivi mobili quali PC, tablet o smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU MEDIASET PLAY

TESTA A TESTA

Mentre aspettiamo il fischio d’inizio per la diretta di Bologna Cesena, possiamo curiosare nella storia recente di questo derby regionale dell’Emilia Romagna, i cui ultimi dieci precedenti ufficiali sono stati disputati tra sabato 5 novembre 2005 e sabato 7 aprile 2012, anni nei quali Bologna e Cesena si incrociavano quasi sempre in Serie A oppure in Serie B, mentre dall’ultimo confronto ad oggi sono passati oltre undici anni di vuoto. I numeri ci parlano di un grande equilibrio, perché contiamo quattro pareggi più tre vittorie per parte.

Il dato curioso è che sia il Bologna sia il Cesena hanno vinto due volte su tre in trasferta, quindi il fattore campo non sembra incidere molto sui risultati di questo derby. La vittoria felsinea manca da uno 0-2 a Cesena in data domenica 5 dicembre 2010, successivamente sono arrivate due vittorie romagnole – curiosamente entrambe a Bologna – e infine il pareggio per 0-0 che nella primavera 2012 chiuse quel periodo ricco di derby, una storia che ricomincerà questa sera grazie alla Coppa Italia 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATO SCONTATO?

Bologna Cesena in diretta venerdì 11 agosto 2023 alle ore 21.15 presso lo stadio Renato Dall’Ara di Bologna sarà una sfida valevole per il primo turno di Coppa Italia. Dopo una serie di amichevoli estive, è finalmente tempo di entrare nel vivo della competizione. A circa una settimana dal calcio d’inizio del campionato, il Bologna guidato da Thiago Motta sarà protagonista di un incontro decisivo. Allo stadio Dall’Ara, si terrà infatti il derby dell’Emilia Romagna contro il Cesena, una sfida che vale l’accesso ai trentaduesimi di finale della Coppa Italia.

I romagnoli hanno già superato un turno in questa competizione, avendo sconfitto l’Entella nella fase preliminare ai calci di rigore. Ora, nel duello contro il Bologna, cercheranno di proseguire il loro cammino. Chi uscirà vittorioso da questa sfida si troverà di fronte il vincitore dell’altro confronto tra Verona e Ascoli, all’interno di un tabellone che potrebbe poi condurre a un possibile scontro con l’Inter agli ottavi di finale.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA CESENA

Le probabili formazioni della diretta Bologna Cesena, match che andrà in scena allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna. Per il Bologna, Thiago Motta schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Corazza; Ferguson, Schouten, Dominguez; Pyyhtia, Zirkee, Schouen. Risponderà il Cesena allenato da Domenico Toscano con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, Bianchi, Francesconi, Donnarumma, Bumbu, Shpendi, Giovannini.

BOLOGNA CESENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bologna Cesena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria del Bologna con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo del Cesena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 9.00.











