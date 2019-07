Diretta Bologna Colonia/ Risultato live: bel test amichevole per i felsinei

Bologna Colonia è una bella amichevole che, venerdì 26 luglio alle ore 18:00, si gioca presso la Kufstein Arena dell’omonima città austriaca. La squadra felsinea, ancora priva di Sinisa Mihajlovic che sta combattendo la sua battaglia personale, affronta una società storica del calcio tedesco ed europeo, che ha fatto da punto di riferimento soprattutto negli anni Sessanta, Settanta e Ottanta prima di avere un netto calo all’inizio del nuovo millennio. Lo scorso anno tuttavia è arrivata una nuova promozione, e dunque il Colonia giocherà in Bundesliga; nel frattempo se la vede appunto contro il Bologna, che alza la posta estiva dopo aver dominato – logicamente – contro la Virtus Bolzano segnando nove gol. Adesso non ci resta dunque che valutare in che modo gli emiliani potrebbero scendere in campo nella diretta di Bologna Colonia, dunque diamo uno sguardo a quella che potrebbe essere la formazione di partenza.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Colonia, salvo variazioni di palinsesto, non sarà disponibile sui canali del nostro Paese: la partita non viene trasmessa e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video per assistervi. Tuttavia, per tutte le informazioni utili del caso, potrete avvalervi degli account ufficiali che la società felsinea mette a disposizione sulle sue pagine social, con particolare riferimento a Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA COLONIA

Possiamo ipotizzare per Bologna Colonia una squadra che ricalchi quella che ha iniziato l’ultima amichevole, in modo da dare continuità al progetto: in porta dunque il polacco Skorupski con Danilo e Denswil a formare la coppia centrale di una difesa che dovrebbe essere completata dagli esterni Ibrahima Mbaye e Dijks, molto bravi a correre per tutta la lunghezza del campo. A centrocampo potrebbe giocare nuovamente Dzemaili nel ruolo di regista schierato davanti al reparto arretrato; Donsah e Roberto Soriano si candidano per essere le mezzali, con il secondo che naturalmente avrà una maggiore propensione offensiva. A questo proposito nel tridente potremmo vedere Falcinelli al posto di Destro nel ruolo di prima punta, ma quella casella potrebbe essere occupata anche da Palacio che eventualmente lascerebbe Orsolini sull’esterno. L’altro spot di laterale offensivo dovrebbe essere occupato da Nicola Sansone, naturalmente previste staffette tra il primo e il secondo tempo della partita.



