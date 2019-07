Diretta Bologna Virtus Bolzano/ Risultato live: altra amichevole per i felsinei

Bologna Virtus Bolzano, in programma alle ore 17:00 di sabato 20 luglio, è la seconda amichevole che la squadra felsinea gioca nel corso del suo ritiro di Castelrotto: dopo i cinque gol rifilati allo Sciliar gli emiliani tornano in campo per affrontare la squadra locale che lo scorso anno ha terminato al quinto posto nel girone C della Serie D, perdendo al primo turno dei playoff ma tutto sommato disputando una stagione positiva. Quest’anno la Virtus Bolzano punta la promozione in Serie C mentre per il Bologna l’obiettivo resta sempre quello di salvarsi, magari con un andamento più regolare rispetto a un anno fa. In questo momento però le attenzioni sono particolarmente rivolte alla salute di Sinisa Mihajlovic, che giusto una settimana fa ha scioccato tutti annunciando di essere malato di leucemia; il tecnico serbo resta in sella almeno virtualmente, in attesa di maggiori novità. Ci prepariamo dunque alla diretta di Bologna Virtus Bolzano valutando in che modo la squadra rossoblu potrebbe scendere sul terreno di gioco per questa amichevole.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non sarà disponibile la diretta tv di Bologna Virtus Bolzano: per assistere a questa partita amichevole non ci sarà nemmeno una diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare i profili ufficiali che la società felsinea e quella trentina mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA VIRTUS BOLZANO

Potremmo ipotizzare, per Bologna Virtus Bolzano, la stessa formazione rossoblu che ha iniziato la partita domenica scorsa: dunque davanti a Skorupski potrebbero essere impiegati Danilo e Denswil con due laterali di spinta come Ibrahima Mbaye e Dijks, capaci di andare a formare una sorta di centrocampo a quattro in fase di spinta. Andrea Poli e Dzemaili si possono sistemare davanti alla difesa con lo svizzero che può comunque avanzare il proprio raggio d’azione, oppure piazzarsi da mezzala con l’arretramento tattico di Roberto Soriano che sa agire da interno di spinta e inserimento. Palacio e Nicola Sansone sono i due laterali dai quali arriveranno palloni giocabili per Mattia Destro, che si alternerà con Falcinelli nel ruolo di prima punta e che in generale sarà chiamato alla stagione del riscatto, dopo aver mostrato cose positive nella seconda parte dello scorso campionato.



