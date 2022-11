Diretta Bologna Empoli Primavera/ Streaming video tv: gara aperta

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA: SFIDA COMBATTUTA!

Bologna Empoli Primavera, in diretta sabato 12 novembre 2022 alle ore 14.30 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna, sarà una sfida in programma per la dodicesima giornata del campionato Primavera 2022-2023. Di fronte due tra le squadre che giocano il miglior calcio della categoria, a caccia di punti per scalare la classifica.

Il Bologna ha raccolto 19 punti nelle prime undici giorni, frutto di sei vittorie, un pareggio e quattro sconfitte. Nell’ultimo turno i rossoblu si sono imposti 2-3 sulla Sampdoria. L’Empoli, invece, ha raccolto 14 punti grazie a tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte. Nell’ultimo turno i toscani sono stati sconfitti 2-1 dal Sassuolo.

BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA VIDEO STREAMING E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta tv di Bologna Empoli Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: il canale lo trovate al numero 60 del vostro televisore. Sarà dunque un appuntamento in chiaro per tutti, e il match Bologna Empoli Primavera della 12^ giornata nel campionato 1 potrà essere seguito, come del resto tutti gli altri, anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi. Sarà la stessa emittente a fornirne la possibilità: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito ufficiale www.sportitalia.com, o in alternativa scaricare e installare la relativa app.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA EMPOLI PRIMAVERA

Qualche nodo da sciogliere per i due allenatori, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Empoli. Partiamo dai rossoblu, in campo con il consueto 3-5-2: Bagnolini, Amey, Mercier, Diop, Wallius, Urbanski, Pyyhtia, Rosetti, Corazza, Raimondo, Mazia. Passiamo adesso ai toscani, schierati con il classico 4-3-3: Seghetti, Boli, Dragoner, Marianucci, Angori, Ignacchiti, Bucanil, Renzi, Seck, Rosa, Fini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Empoli Primavera vedono favorita la formazione di casa. Andiamo a conoscere l’1-X-2 grazie ai numeri dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Bologna è a 2,15, il pareggio è quotato 3,55, mentre il successo dell’Empoli è a 2,75.Secondo gli esperti ci saranno parecchie reti: Under 2,5 a 2,15 e Over 2,5 a 1,56. Infine Gol e No Gol, rispettivamente 1,46 e 2,35.

