DIRETTA BOLOGNA EMPOLI/ Video streaming tv: ecco la storia della partita (Serie A, 1 ottobre 2023)

DIRETTA BOLOGNA EMPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta del match tra Bologna ed Empoli andrà in scena alle ore 12:30 della domenica di serie A e pone di fronte due formazioni che si sono affrontate ben 20 volte partendo dal 1998. Delle 20 sfide, sono ben 7 i risultati di pareggio; 8 le vittorie dell’Empoli e 5 i successi del Bologna. Le prime tre sfide giocate tutte nel 1998, sono terminate con il risultato di parità prima di lasciare spazio alle due vittorie consecutive tra il 1999 e il 2001 al Bologna rispettivamente con i risultati di 2-0 e 1-4. Empoli che ottenne il primo successo sul Bologna grazie alla vittoria per 1-3 in Coppa Italia.

Tra il 2003 e il 2004 ben due successi del Bologna con la rete di Claudio Bellucci. Le due squadre tornano ad affrontarsi nel 2015 con il successo esterno dell’Empoli trascinato Da Massimo Maccarone, autore di due gol. Da segnalare la sfida del 2021 terminata con il risultato pirotecnico di 4-2, con un rigore sbagliato da Marko Arnautovic, che poi si rifarà al minuto 77 realizzando la rete del momentaneo 3-2. L’ultima volta che le due formazioni si sono affrontate è stato nel maggio di quest’anno con il successo dell’Empoli per 3-1. (Marco Genduso)

BOLOGNA EMPOLI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Empoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Bologna Empoli è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

BOLOGNA EMPOLI: I TOSCANI SI SONO SBLOCCATI

La diretta Bologna Empoli, in programma domenica 1 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie A. In palio punti salvezza pesanti anche se i felsinei non hanno iniziato male la stagione: i sette punti conquistati finora sono un buon bottino ma sono i soli tre gol all’attivo a destare qualche preoccupazione. Più difficile la situazione dei toscani: dopo quattro sconfitte di fila è arrivato l’esonero di mister Zanetti e, con l’approdo di Andreazzoli, è anche arrivata la prima vittoria, quella nel turno infrasettimanale contro la Salernitana.

BOLOGNA EMPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Bologna Empoli, sfida in programma domenica 1 ottobre alle ore 12:30 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna. Tra i padroni di casa mancherà lo squalificato Saelemaekers mentre sono da valutare le condizioni di De Silvestri. Mister Thiago Motta dovrebbe riproporre Ndoye e Kristiansen dal primo minuto. In casa toscana, invece, il tecnico Aurelio Andreazzoli dovrà fare i conti con gli infortuni di Pezzella e Bereszynski, usciti malconci dal match contro la Salernitana.

BOLOGNA EMPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Bologna Empoli danno per favorita la squadra di mister Thiago Motta con il segno 1 proposto a 1.65. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei toscani è dato a 5.25 mentre il pareggio si gioca a 4.00.

