Video/ Empoli Salernitana (1-0) gol e highlights: decisiva la rete di Baldanzi! (Serie A, 27 settembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI SALERNITANA: LA SINTESI

Allo Stadio Carlo Castellani l’Empoli supera la Salernitana per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo le emozioni scarseggiano su entrambi i fronti ma i padroni di casa guidati dal tecnico Andreazzoli si vedono costretti a sostituire prematuramente Pezzella con Cacace già all’11’ a causa di un infortunio ad una caviglia rimediato dopo un contrasto con Kastanos. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Sousa si vedono annullare un gol per fuorigioco confermato dal VAR al 20′ con Cabral. I toscani, dopo aver rimpiazzato per infortunio anche Bereszynski con Ebuehi al 16′, riescono invece a passare in vantaggio al 34′ grazie alla rete messa a segno da Baldanzi, su assist di Cancellieri.

Nel secondo tempo iniziato con gli ingressi di Danilius, Botheim e Bohinen al posto di Pirola, Candreva e Martegani tra i calciatori della Salernitana, i campani suonano la carica in cerca dell’eventuale gol del pari con una conclusione di Kastanos che non impensierisce l’attento Berisha tra i pali al 50′. Nell’ultima parte dell’incontro i granata colgono un palo all’87’ sul tiro provato da Cabral nonostante gli sforzi di Ochoa nel disinnescare le sortite offensive degli azzurri.

Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro Antonio Rapuano, proveniente dalla sezione di Rimini, ha estratto il cartellino giallo per tre volte ammonendo rispettivamente Grassi e Maleh da un lato, Maggiore dall’altro. I tre punti conquistati all’interno delle mura amiche in questo sesto turno di campionato permettono all’Empoli di salire a quota 3 nella classifica della Serie A agganciando in questo modo i diretti rivali di giornata della Salernitana, rimasti appunto fermi a tre punti.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI EMPOLI SALERNITANA: IL TABELLINO

Empoli-Salernitana 1 a 0 (p.t. 1-0)

Reti: 34′ Baldanzi(E).

Assist: 34′ Cancellieri(E).

EMPOLI (4-3-1-2) – Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cancellieri, Shpendi. A disposizione: Perisan, Tubljar, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Marin, Ranocchia, Destro, Ebuehi, Cambiaghi, Bastoni, Indragoli. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

SALERNITANA (3-4-2-1) – Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola: Mazzocchi. Martegani, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Cabral. A disposizione: Costil, Fiorillo, Allocca, Bronn, Fazio, Sambia, Bohinen, Dia, Botheim, Stewart, Daniliuc, Legowski, Sfait, Tchaouna. Allenatore: Paulo Sousa.

Arbitro: Antonio Rapuano (sezione di Rimini).

Ammoniti: 23′ Maggiore(S); 28′ Grassi(E); 86′ Maleh(E).

