DIRETTA BOLOGNA GENOA PRIMAVERA: SFIDA INTRIGANTE!

Si accendono i riflettori sulla diretta Bologna Genoa Primavera, in programma alle ore 16:30 di domenica 25 agosto: siamo alla seconda giornata del campionato Primavera 1 2024-2025 e il Grifone va già alla ricerca di conferme, dopo la bellissima vittoria sulla Juventus che gli ha permesso di iniziare bene il torneo. Il Genoa Primavera può potenzialmente puntare ai playoff, la strada è lunga ma questa società ha sempre dimostrato di saper lavorare con costrutto sul suo settore giovanile.

Il Bologna l’anno scorso ha faticato tantissimo, poi con un bello stint finale ha evitato la retrocessione; in questa stagione è ripartito pareggiando con l’Inter fuori casa, un buon risultato con cui accendere i motori nel tentativo di soffrire meno, e trovare il proprio posto al sole. Vedremo allora cosa succederà nel corso della diretta Bologna Genoa Primavera, mentre aspettiamo possiamo fare un breve recap delle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

BOLOGNA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Bologna Genoa Primavera potrà essere seguita su Sportitalia, che da anni rappresenta la grande casa del campionato Primavera 1: l’appuntamento dovrebbe essere sul canale 60 del digitale terrestre, ma questa emittente mette a disposizione anche la diretta streaming video innanzitutto attraverso il suo sito ufficiale, poi tramite l’applicazione relativa e infine con il canale Sportitalia Solo Calcio, disponibile appunto in mobilità.

DIRETTA BOLOGNA GENOA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nella diretta Bologna Genoa Primavera Claudio Rivalta, allenatore dei felsinei, dovrebbe puntare su una squadra identica a quella di venerdì scorso: un 4-3-3 con Papazov e Alessandro De Luca che proteggono il portiere Happonen, poi Nesi e Baroncioni come terzini e un centrocampo nel quale la qualità di Menegazzo è al servizio del frangiflutti Nordvall e dell’altra mezzala Karlsson. Per quanto riguarda il tridente, spazio a Tonin e Ravaglioli come esterni mentre Mangiameli o Tordiglione saranno schierati come prima punta.

Sarà un 3-4-1-2 quello di Jacopo Sbravati: il Genoa si piazza in campo con Consiglio in porta, una difesa con Meconi, Arata e Barbini in linea e un centrocampo comandato da Arboscello e Gianluca Rossi, nel quale Venturino e Contarini dovrebbero essere i due laterali. Si stacca in questo caso Marco Romano, che va a giocare come trequartista; i due attaccanti ancora una volta dovrebbero essere Papastylianou e Ghirardello, con Nuredini che può essere una valida alternativa.