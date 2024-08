DIRETTA INTER BOLOGNA PRIMAVERA, INIZIA LA STAGIONE

Ci siamo, la diretta Inter Bologna Primavera e dunque il massimo campionato giovanile sta per cominciare. Dopo la pausa estiva post playoff, allo Stadio Ernesto Breda di Sesto San Giovanni scenderanno le due formazioni venerdì 16 agosto 2024 alle ore 18:00.

L’anno scorso i nerazzurri hanno interrotto la propria corsa ai playoff in semifinale contro il Sassuolo sul risultato di 3-1 dopo che avevano chiuso la stagione regolare al primo posto a 67 punti in 34 partite, a +2 dalla Roma seconda.

Per il Bologna Primavera la stagione 2023/2024 non è stata positiva, chiudendo solo dieci punti sul Frosinone ultimo. Ci si aspettava di più visto il grande Settore Giovanile felsineo, ma quest’anno le ambizioni sono sicuramente diverse.

DOVE VEDERE INTER BOLOGNA PRIMAVERA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Se siete interessati a vedere la diretta tv Inter Bologna Primavera vi basterà recarvi sul canale 60 del digitale terreste su Sportitalia che continuerà ad avere i diritti per il campionato giovanile d’eccellenza.

Se per qualsiasi motivo non vi è possibile vederla in televisione, allora in vostro soccorso ci sarà il sito web Sportitalia oppure l’applicazione scaricabile su telefono, tablet e computer.

PROBABILI FORMAZIONI INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Ora andiamo a vedere le probabili formazioni Inter Bologna Primavera. I nerazzurri si schiereranno con il modulo 3-5-2. In porta Taho, terzetto arretrato Re Cecconi, Cocchi e Bovo. Kangasniemi e Lavelli esterni con Maye, Tigani e Zarate a centrocampo. In avanti De Pieri-Pinotti.

Il Bologna risponde con il 4-3-3: in porta Pessina, difeso qualche metro più avanti dal quartetto Barbaro, Amey, De Luca e Papazov. A metà campo ecco Karlsson, Menegazzo e Rosetti mentre in attacco Ebone, Ravaglioli e Fiorini.

QUOTE PER LE SCOMMESSE INTER BOLOGNA PRIMAVERA

Adesso è il momento di analizzare le quote per le scommesse di Inter Bologna. Favoritissimi i nerazzurri offerti a 1.33 con il segno X del pareggio a 5 e la vittoria felsinea che vale sei volte totali la posta messa in palio.

I bookmakers si preparano ad una partita ricca di gol visto che l’Over 2.5 è a 1.53 contro l’Under a 2.37. Se pensate che l’Inter possa vincere il primo tempo, la quota è di 1.80.