Diretta/ Bologna Lazio Primavera (risultato finale 0-0): zero gol e un punto a testa

DIRETTA BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA (RISULTATO FINALE 0-0)

Bologna Lazio Primavera 0-0: è finita la partita valida per la 14^ giornata del campionato 1, con un pareggio a reti bianche che serve a poco per quanto riguarda entrambe le squadre. E’ successo davvero poco, anche nel secondo tempo: ha prevalso la paura di sbagliare e uscire dal campo con una sconfitta, la Lazio che ha un punto in più in classifica ha soprattutto badato ad evitare il ko e ha ottenuto un pareggio che la porta a quota 17 punti, vale a dire ad agganciare Torino ed Empoli in settima posizione e con 4 lunghezze da recuperare per andare ai playoff. Per quanto riguarda il Bologna, i felsinei hanno mostrato qualcosa in più soprattutto nel primo tempo ma non sono riusciti a trovare il gol che avrebbe portato alla vittoria; la squadra rossoblu dunque sale a 16 punti tornando in compagnia della Sampdoria, con un margine di due lunghezze sulla zona playout. Come detto il pareggio non è il risultato ideale per nessuna delle due squadre impegnate oggi, ma se non altro entrambe hanno evitato di perdere e dunque possono provare a guardare il bicchiere mezzo pieno. (agg. di Claudio Franceschini)

BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA (0-0): INTERVALLO

Bologna Lazio Primavera 0-0: siamo arrivati all’intervallo della partita valida per la 14^ giornata del campionato 1, e le due squadre sono ancora ferme sul risultato dell’inizio. I felsinei hanno iniziato meglio, e di fatto hanno creato le uniche opportunità di questa frazione: subito pericoloso Juwara che ha calciato fuori al 6’ minuto, poi Mazza ha avuto per due volte la palla buona ma nella prima opportunità ha scavalcato la barriera su punizione mandando leggermente alto il pallone, nella seconda dopo una bella ripartenza con Stanziani ha cercato una palombella su Alia che è stato bravo a non farsi sorprendere e ha deviato in angolo. Adesso dunque ci aspetta il secondo tempo, nel quale ci aspettiamo ovviamente che la Lazio sappia reagire creando qualcosa; dobbiamo anche segnalare che Ruffio Luci, ammonito al 34’ minuto, è l’unico giocatore ad essere finito sul taccuino dell’arbitro nel corso del primo tempo. Tra poco torneremo a raccontare la sfida e sapremo come si concluderà il posticipo valido per la 14^ giornata. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lazio Primavera, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 14.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1, sarà trasmessa in chiaro sul canale numero 60 del digitale terrestre, Sportitalia, visibile da tutti gli appassionati. Il match sarà trasmesso anche in diretta streaming video via internet per tutti sul sito sportitalia.it, collegandosi tramite pc oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet o uno smartphone, con Sportitalia che detiene i diritti per la trasmissione per l’intera massima serie del campionato Primavera 2019/20.

BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA (0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al via di Bologna Lazio Primavera. Entrambe le squadre, lo abbiamo già detto, hanno ottenuto la promozione dal campionato 2 e dopo una sola stagione sono tornate al massimo livello della Under 19; tuttavia la differenza sta nel fatto che, mentre i felsinei hanno vinto il loro girone precedendo la Spal (con un netto +8 e 15 punti di vantaggio sul Venezia terzo), la Lazio è dovuta passare attraverso i playoff essendo stato preceduto dal Pescara nella classifica del gruppo B. Nella postseason i biancocelesti hanno eliminato il Verona vincendo 1-0, poi hanno avuto la meglio sul Lecce per 3-1 e infine hanno fatto fuori la Spal, con un 2-1 che ne ha sancito la promozione; ottima stagione per il brasiliano Luan David Capanni autore di 12 gol, mentre per il Bologna si era distinto Leonardo Mazza (10 reti). Adesso è arrivato il momento di mettersi comodi e stare a vedere come andranno le cose nella sfida odierna: finalmente è arrivato il momento di lasciar parlare le due squadre impegnate sul terreno di gioco, la diretta di Bologna Lazio Primavera comincia! (agg. di Claudio Franceschini)

I TESTA A TESTA

Sono appena due i precedenti di Bologna Lazio Primavera, e fanno riferimento alla stagione 2017-2018: entrambe le squadre erano poi retrocesse ma non si erano incrociate l’anno seguente, facendo parte di gironi diversi. In quel torneo il Bologna era riuscito a staccare la Lazio di ben 10 punti, ma era comunque arrivato penultimo in classifica; aveva mantenuto l’imbattibilità contro i biancocelesti, irriconoscibili rispetto alla grande competitività che avevano avuto negli anni immediatamente precedenti. La partita giocata in casa rossoblu, nel girone di ritorno, era stata risolta dall’attaccante bulgaro Kaloyan Krastev pochi minuti prima dell’intervallo; nella capitale invece era finita 1-1, la Lazio aveva segnato subito con Edoardo Rezzi ma, al 35’ minuto, aveva subito il pareggio di Orji Okwonkwo che a breve avevamo visto anche in prima squadra e impegnato in Serie A. Due settimane fa il nigeriano è rientrato dal prestito nella MLS, con la maglia dei Montréal Impact ha segnato 8 gol in 28 partite e ora è pronto a dire la sua sotto la guida di Sinisa Mihajlovic. (agg. di Claudio Franceschini)

ORARIO E PRESENTAZIONE

Bologna Lazio Primavera, partita diretta dal signor Giuseppe Emanuele Repace, si gioca domenica 12 gennaio 2020 alle ore 14.00 e sarà una sfida valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1 2019-2020. Tornano in campo i biancocelesti che hanno chiuso il 2019 con una doppia vittoria contro Napoli e Fiorentina, successi che hanno allontanato la squadra allenata da Menichini dalla zona play out e che hanno anche permesso di superare proprio il Bologna in classifica. La chiusura d’anno è stata invece pessima per i felsinei con 4 sconfitte consecutive subite contro Inter, Pescara, Atalanta e Juventus. Una serie-no (che nelle partite ufficiali è lunga 5 match visto che nel mezzo c’è stata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia Primavera per mano della Juventus) che ha cambiato radicalmente l’orizzonte dei rossoblu in classifica, passati dalla zona play off all’avere 2 soli punti di vantaggio sulla zona play out. Il Bologna non vince dall’impegno casalingo contro il Genoa del 30 novembre scorso, la Lazio invece è riuscita a superare un periodo di crisi piuttosto profondo, cambiando passo in occasione dell’importante derby vinto contro la Roma: 3 vittorie nelle ultime 5 sfide di campionato che hanno allontanato i biancocelesti dal quartultimo posto.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LAZIO PRIMAVERA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Bologna Lazio Primavera, match previsto domenica 12 gennaio 2020 alle ore 14.00, valevole per la quattordicesima giornata del campionato Primavera 1. Il Bologna di Troise sarà schierato con un 4-3-3 come modulo di partenza, con questo undici titolare: Molla; Lunghi, Agyemang, Grieco, Saputo, Khailoti, Di Dio, Ruffo Luci, Uhunamure, Baldursson, Juwara.. Risponderà la Lazio di Leonardo Menichini schierata con un 4-3-3: Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro.



