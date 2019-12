Diretta Juventus Bologna Primavera/ Streaming video tv: per la zona playoff

Juventus Bologna Primavera, diretta dall’arbitro Claudio Petrella della sezione Aia di Viterbo, è in calendario per la tredicesima giornata del campionato Primavera 1 alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, sabato 21 dicembre 2019. L’obiettivo comune in Juventus Bologna Primavera sarà quello di conquistare punti pesanti per la zona playoff, che al momento vedrebbe dentro la Juventus sesta a quota 18 punti ma non il Bologna, che insegue all’ottavo posto con 15 punti e cerca l’impresa che darebbe un sapore piacevolissimo al Natale rossoblù. D’altronde la Juventus Primavera non può permettersi passi falsi dopo il buon pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della Roma e oggi vuole vincere per consolidarsi in zona playoff. Il Bologna invece è reduce dalla batosta subita in casa propria contro l’Atalanta (1-4), sarà in gradi di rialzarsi oggi?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che anche quest’anno gli incontri del campionato Primavera sono una proposta del canale Sportitalia. La diretta tv di Juventus Bologna Primavera dunque sarà visibile appunto su Sportitalia: il canale è disponibile al numero 60 del vostro televisore e ancora una volta, senza costi aggiuntivi, ci sarà la possibilità di seguire la sfida anche in diretta streaming video, visitando il sito www.sportitalia.com con dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA PRIMAVERA

Scopriamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni per Juventus Bologna Primavera. Lamberto Zauli potrebbe schierare i padroni di casa bianconeri con il 4-3-1-2: Israel in porta, difesa a quattro con Fonseca, Dragusin, Vlasenko e Anzolin; a centrocampo ecco invece il possibile terzetto composto da Ranocchia, Leone e Ahamada, qualche metro più avanti il trequartista Tongya in appoggio ai due attaccanti Moreno e Sene. La risposta del Bologna di Emanuele Troise dovrebbe invece concretizzarsi nel seguente 4-3-2-1: in porta Molla, protetto da una difesa a quattro con Lunghi, Saputo, Corbo e Visconti; in mediana ecco Koutsoupias, Mazza e Ruffo Luci, mentre sulla trequarti dovrebbero agire Baldursson e Farinelli in appoggio al centravanti Juwara.



