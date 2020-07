Diretta Bologna Lecce/ Streaming video DAZN: Liverani cerca la salvezza! (Serie A)

Bologna Lecce è in diretta dallo stadio Renato Dall’Ara, si gioca alle ore 17:15 di domenica 26 luglio ed è valida per la 36^ giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Sfida che ormai ha uno scopo pratico e decisivo soltanto per i salentini che, battendo il Brescia come ci si aspettava, sono rimasti in corsa per la salvezza anche se hanno ricevuto un duro colpo da Marassi, dove il Genoa ha vinto il derby confermando i 4 punti di vantaggio. Il Lecce però se la gioca davvero, anche perché il suo calendario sembra essere favorevole; il Bologna non vince da cinque partite e ha perso l’occasione di lottare concretamente per l’Europa, ma il campionato dei felsinei rimane ampiamente positivo per quanto fatto vedere.

Recentemente la squadra di Sinisa Mihajlovic ha dovuto affrontare Milan e Atalanta in trasferta, e a Bergamo avrebbe meritato almeno un pareggio; ora vedremo come il tecnico serbo chiuderà la stagione. Intanto, mentre aspettiamo che la diretta di Bologna Lecce prenda il via, possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due allenatori analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni della sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Lecce sarà disponibile su DAZN1, il canale che trovate al numero 209 del decoder della televisione satellitare e che di conseguenza è aperto anche a chi fosse cliente Sky da almeno tre anni. In alternativa chiaramente gli abbonati alla piattaforma DAZN potranno attivare questa applicazione inserendo i dati della loro sottoscrizione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e sfruttare la diretta streaming video, oppure servirsi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA LECCE

In Bologna Lecce Mihajlovic ritrova Dijks, che verosimilmente si dovrebbe riprendere il posto di terzino sinistro; sull’altro versante giocherà Ibrahima Mbaye, dunque Tomiyasu potrebbe andare al centro della difesa – davanti a Skorupski – rilevando Danilo Larangeira o Denswil. In mezzo si candida Andrea Poli, da vedere però la concorrenza che è sicuramente folta visto che ci sono anche Svanberg e Nicolas Dominguez, quasi certo del posto Medel con una trequarti nella quale Musa Barrow dovrebbe essere l’esterno a sinistra, dall’altra parte Orsolini e in mezzo Roberto Soriano, prima punta che uscirà dal ballottaggio tra Santander e Palacio.

Nel Lecce Petriccione ha scontato la squalifica ed è pronto a tornare al centro del campo; Fabio Liverani deve decidere le altre due mezzali ma la sensazione è che possa confermare Marco Mancosu e Barak, avanzando invece la posizione di Saponara e Falco che faranno compagnia a Lapadula, autore di una doppietta contro il Brescia. Anche in difesa le scelte dovrebbero rimanere le stesse: Calderoni però potrebbe recuperare in tempo e prendere il posto di Rispoli che è diffidato, sull’altro versante Giulio Donati non dovrebbe avere rivali mentre in mezzo Rossettini ha smaltito la febbre e contende una maglia a Nehuén Paz, il cui cartellino è di proprietà del Bologna e che dunque giocherebbe una partita speciale.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico che l’agenzia Snai ha tracciato per Bologna Lecce ci dice di una partita abbastanza equilibrata: il segno 1 per la vittoria interna dei felsinei vi farebbe guadagnare 2,20 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 2,95 che accompagna invece il segno 2 per il successo dei salentini. Dunque Bologna favorito, mentre è già più alta la quota prevista per il pareggio (segno X) che porta in dote una vincita corrispondente a 3,80 volte la vostra puntata con questo bookmaker.



