Video/ Atalanta Bologna (1-0) gol e highlights: Muriel firma il record (Serie A)

Il video Atalanta Bologna ci racconta l’ennesima vittoria dei nerazzurri bergamaschi, che salgono a quota 74 punti in classifica stabilendo così il record per la Dea, che al massimo aveva raggiunto quota 72 in un campionato di Serie A. In questo modo l’Atalanta lancia la volata per il secondo posto e fa anche un ulteriore passo avanti verso i 100 gol (adesso è a 95). Il principale protagonista del successo di ieri sera al Gewiss Stadium di Bergamo è stato Luis Muriel, che arriva a quota 18 gol in questo campionato, dei quali ben 11 entrando dalla panchina. Venerdì ci sarà una bella sfida con il Milan, in palio il titolo di “capolista” dopo la ripartenza, con la differenza che l’Atalanta ha fatto meraviglie per tutta la stagione e si avvicina sempre di più anche alla grande avventura di agosto in Champions League. Per il Bologna altra sconfitta in terra lombarda dopo quella di sabato proprio contro il Milan, anche se stavolta la squadra di Sinisa Mihajlovic ha lottato.

VIDEO ATALANTA BOLOGNA: LE DICHIARAZIONI

Purtroppo però Atalanta Bologna è stata anche caratterizzata da una furibonda lite tra Gian Piero Gasperini e Sinisa Mihajlovic, che ha portato all’espulsione solo dell’allenatore dell’Atalanta, mentre quello del Bologna se l’è cavata con l’ammonizione. In conferenza stampa Gasperini non è voluto tornare sull’argomento, contestando solo la differenza della sanzione fra i due, Mihajlovic invece è stato un fiume in piena anche nel commento: “Ognuno si fa le regole in casa propria. Come io non mi permetto di parlare con la sua panchina, lui non deve permettersi di parlare con la mia, altrimenti io mi incazzo. Se lo fa, mi manca di rispetto. Non c’è niente da chiarire, ma se lui lo vuole fare sono contento”. Sky Sport, mentre Sinisa parla, mostra le immagini di Gasperini che si rivolge alla panchina del Bologna additandola e punge ancora il collega: “Se lo avesse fatto a me, non so se avrebbe ancora il dito… Adesso si sente tutto, senza il pubblico, e io non vado dalla panchina degli avversari a dire di stare zitti. Io sono responsabile della mia panchina, se Gasperini ha qualcosa da dire lo dice a me. Non ha voluto dire nulla? Ci credo che preferisce non parlare, perché sa che ha sbagliato”.

