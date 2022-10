Diretta/ Bologna Milan, streaming video tv: Abate cerca punti (Primavera)

DIRETTA BOLOGNA MILAN PRIMAVERA: ARIA DI CRISI…

Bologna Milan, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 11.00 presso il Centro Tecnico Niccolò Galli di Bologna, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. I padroni di casa vogliono tornare alla vittoria dopo il passo falso nell’ultimo turno, mentre i rossoneri cercano continuità dopo un avvio di stagione piuttosto negativo.

Probabili formazioni Juventus Bologna/ Quote: quale modulo per Max? (Serie A)

Il Bologna ha raccolto 10 punti nelle prime 5 giornate, frutto di tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. I rossoblu nell’ultimo turno sono stati sconfitti 3-0 dal Frosinone: reti di Selvini, Pera e Voncina. Il Milan, invece, è a quota 6 punti in 5 giornate, frutto di due vittorie e tre sconfitte. Il Diavolo nell’ultimo turno ha superato per 2-0 il Cagliari grazie alle reti di Traorè e Longhi.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS BOLOGNA/ Diretta tv, Allegri con la difesa a tre

BOLOGNA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

“Arnautovic mai richiesto dalla Juventus”/ Di Vaio: “È un punto di riferimento"

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA MILAN PRIMAVERA

Andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Bologna Milan, al via tra pochi minuti. Partiamo dalla compagine rossoblu, in campo con il 3-5-2: Bagnolini, Amey, Stivanello, Motolese, Wallius, Karlsson, Bynoe, Urbanski, Pyyhtia, Raimondi, Paananen. Passiamo adesso alla formazione meneghina, schierata da mister Abate con il 4-3-3: Nava, Bakoune, Coubis, Paloschi, Bozzolan, Gala, Eletu, Zeroli, Omoregbe, El Hilali, Traorè.











© RIPRODUZIONE RISERVATA