Calafiori, calciomercato: la fidanzata smentisce le voci sull’Arsenal/ “Si spacciano per me” (21 luglio 2024)

CALAFIORI, CALCIOMERCATO: LA FIDANZATA SMENTISCE LE VOCI SULL’ARSENAL

Calafiori all’Arsenal? La news di calciomercato spopola anche oltre le pagine dei quotidiani sportivi e a renderla nota non sono stati i giornalisti sportivi, ma la fidanzata del calciatore. O meglio, questa era ciò che fino a ieri sera quando Benedetta Boeme ha chiarito la vicenda.

Calciomercato Juventus/ Giuntoli pensa ancora a Calafiori: l'Arsenal non ha ancora chiuso (20 luglio 2024)

Su TikTok, la “presunta” compagna di Calafiori aveva annunciato sia la rottura tra i due (“Io e Riccardo non stiamo più insieme, almeno per il momento“) e anche il passaggio del difensore dal Bologna all’Arsenal: “Gli auguro il meglio all’Arsenal, ha tutto il mio supporto”. Nulla di male, se non fosse che l’ufficialità ancora non c’è ma soprattutto, a pubblicare queste parole, non è stata Benedetta.

Calciomercato Bologna/ Spunta Kiwior per il post Calafiori. Ultimo tentativo per Ioannidis (19 luglio 2024)

CALAFIORI, LA FIDANZATA: “QUALCUNO SI SPACCIA PER ME”

Calafiori, calciomercato: la fidanzata smentisce le voci sull’Arsenal. Il caso social della compagna del calciatore ha incuriosito molti ed è diventata subito di dominio pubblico. Per questo verso l’una di notte, Benedetta Boeme ha fatto luce sulla veridicità delle frasi a lei attribuite attraverso Instagram: “Mi trovo costretta a dover scrivere che non ho nessun profilo TikTok. Qualcuno si sta spacciando per me e sta scrivendo cose non vere”.

La ragazza non ha specificato nulla sull’eventuale rottura o meno con Calafiori, ma ha voluto comunque sottolineare l’importanza della situazione: “Questo è il mio unico profilo social, io non mai parlato di nulla e mai lo farò. Chiedo gentilmente a chiunque abbia aperto la pagina TikTok fingendo che sia io e scrivendo cose personali e delicata, che poi vengono riportate su articoli, di chiudere immediatamente il profilo, altrimenti mi muoverò per vie legali“.

Calciomercato Bologna News/ Calafiori, c'è distanza con l'Arsenal: il difensore va in ritiro (18 luglio 2024)

Passando al calciomercato, c’è stato un avvicinamento probabilmente decisivo dell’Arsenal nei confronti del Bologna per l’acquisto del giocatore. Reduce da una stagione di altissimo livello sotto la guida di Thiago Motta, Calafiori è stato tra i protagonisti principali della cavalcata del Bologna in Champions League.











© RIPRODUZIONE RISERVATA