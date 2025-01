DIRETTA BOLOGNA MONZA (RISULTATO 0-1): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Bologna e Monza è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il risultato è già di 0 a 1. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti partono alla grande riuscendo infatti a passare in vantaggio subito al 4′ con la rete messa a segno da Maldini, su assist di Ciurria. Ecco anche le panchine ufficiali: BOLOGNA – A disposizione: Skorupski, Bagnolini, Holm, Erlic, Moro, Ndoye, Iling-Junior, Casale, Pobega, Lykogiannis, Dallinga, De Silvestri, Fabbian, Urbanski. MONZA – A disposizione: Pizzignacco, Mazza, Caprari, Sensi, Forson, Maric, Valoti, Petagna, Postiglione, Martins, Colombo, Vignato. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA BOLOGNA MONZA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Se non potrete recarvi allo Stadio Dall’Ara avrete comunque modo di vedere la diretta Bologna Monza in streaming su Dazn oppure sull’applicazione Sky Go. Gli iscritti all’emittente satellitare ed alla piattaforma potranno anche selezionare il canale Zona Dazin 214 per seguire il match sul proprio televisore.

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Non sono tante le volte che abbiamo avuto il piacere di commentare la diretta di Bologna Monza, ma nei testa a testa troviamo sempre qualcosa da dire sul passato dei due team e questi due non faranno di certo eccezione. Iniziamo con il dire che i rossoblu sono una delle squadre che ha avuto più difficoltà con il Monza, questo perché in cinque partite sono riusciti a vincere solamente due volte, cosi come sono altrettanti i pareggi maturati tra i due club. Solo una volta quindi i brianzoli sono riusciti ad avere la meglio contro il Bologna, mentre in una singola partita di Coppa Italia è stata sempre la squadra che oggi gioca in casa ad avere la meglio.

L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate è stato nel corso di questa stagione, dove davanti ai tifosi del Monza il Bologna si è imposto per 2-1 grazie alle reti di Castro e Orsolini. Andrà a finire in questo modo anche questa volta? Cerchiamo di capirlo nel prossimo aggiornamento della diretta di Bologna Monza, dove vedremo insieme le statistiche che ci accompagneranno al match iniziale. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Dominguez; Castro. All. Italiano. MONZA (4-4-2): Turati; D’Ambrosio, Izzo, Carboni, Kyriakopoulos; Akpa Akpro, Bianco, Bondo, Ciurria; Maldini, Djuric. All. Bocchetti. (agg. Gianmarco Mannara)

OSPITI A CACCIA DI PUNTI SALVEZZA

Va in scena come primo anticipo di sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15:00 la diretta Bologna Monza. Allo Stadio Renato Dall’Ara, archiviata la pratica recupero in settimana contro l’Inter a causa degli impegni in Supercoppa italiana dei nerazzurri a inizio mese, i romagnoli tornano a inseguire un posto che garantirebbe loro l’accesso alle coppe europee anche nella prossima stagione nonostante il rendimento altalenante registrato dagli uomini di mister Vincenzo Italiano nelle recenti sfide disputate in campionato.

Discorso ben diverso è invece quello che riguarda i brianzoli. Ancora in fondo alla classifica, ovvero in ultima posizione, il Monza ha sin qui ottenuto solamente tredici punti dall’inizio della stagione ma la vittoria conquistata in casa contro la Fiorentina ha dato nuova fiducia a tutto l’ambiente. Sotto la guida del nuovo tecnico Salvatore Bocchetti, che ha rilevato l’esonerato Alessandro Nesta, i brianzoli vanno quindi a caccia di punti preziosi in chiave salvezza essendosi portati ad un punto dal Venezia ma ancora distanti cinque lunghezze dal Cagliari e ricordando soprattutto che Parma, Como e Verona stanno fuori dalla zona più calda con appena diciannove punti.

DIRETTA BOLOGNA MONZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Nelle probabili formazioni della diretta Bologna Monza emergono filosofie differenti se si analizzano quelli che saranno gli undici iniziali. Il modulo 4-2-3-1 con Skorupski, Holm, Beukema, Lucumi, Miranda, Freuler, Pobega, Ndoye, Ferguson, Dominguez e Dallinga pare essere il più indicato per i Felsinei del tecnico Vincenzo Italiano. Dovrebbe invece trattarsi di un 3-4-2-1 con Turati, Izzo, Marì, Carboni, Birindelli, Bianco, Bondo, Ciurria, Caprari, Maldini e Djuric il modulo scelto da mister Salvatore Bocchetti.

DIRETTA BOLOGNA MONZA, LE QUOTE

Se guardiamo le quote di bookmakers come Snai per la diretta Bologna Monza c’è da preoccuparsi per i brianzoli. Il successo della squadra di mister Bocchetti viene infatti pagato a 5.50, indicando quindi almeno sulla carta come poco probabile l’eventualità che i biancorossi conquistino i tre punti in palio. Anche il pari rimane un risultato non del tutto scontato, con l’x a 3.65, mentre i rossoblu paiono quasi certi del successo con l’1 quotato appunto a solo 1.60.