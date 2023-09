DIRETTA BOLOGNA NAPOLI/ Video streaming tv: ecco la storia recente del match (Serie A, 24 settembre 2023)

DIRETTA BOLOGNA NAPOLI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Bologna Napoli presenta due formazioni storiche del campionato di serie A che si sono affrontate ben 43 volte partendo dal 1989. Napoli che ebbe la meglio nella stagione 89/90 con i risultati rispettivamente di 2-0 e 2-4. Vittoria Bologna nel 1991 allo stadio Dall’Ara, era la diciassettesima giornata del campionato di serie A. Da sempre contornata con tanti gol e spettacolo, il Bologna riuscì a realizzare 5 gol al Napoli in ben due occasioni: nel 1997 e nel 2000. In entrambe le occasioni si trattava del campionato di serie A.

Nel 2000 doppietta del bomber Beppe Signori allo stadio San Paolo, oggi Diego Armando Maradona. Napoli che attuò la propria rivincita, in termini di tanti gol, soltanto nel 2016 quando ebbe la meglio sui rossoblù con il risultato di 6-0. Tripletta del belga Mertens, doppietta di Gabbiadini e gol nel finale dello spagnolo Lopez. Nel 2017 andò ancora meglio al Napoli che vinse in casa del Bologna con il risultato di 1-7. Ancora una volta scatenato Martens con una tripletta, seguito nello stesso destino da Hamsik e dal gol di Insigne. Per il Bologna gol di Torosidis. (Marco Genduso)

DIRETTA TV BOLOGNA NAPOLI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Bologna Napoli sarà visibile in esclusiva su DAZN. Il servizio streaming fornirà la copertura dell’evento anche in diretta tv grazie all’applicazione visibile su smart tv e a Zona Dazn, servizio attivabile sul proprio account e visibile sui canali dedicati Sky. Ricordiamo che per fruire degli eventi DAZN sarà necessario sottoscrivere un abbonamento. La diretta streaming di Bologna Napoli è trasmessa unicamente sull’applicazione DAZN che potrà essere visibile su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, computer e console di gioco.

BOLOGNA NAPOLI: FELSINEI IN SERIE POSITIVA

La diretta Bologna Napoli, in programma domenica 24 settembre alle ore 18:00 allo stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna, sarà un match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A. Gara tutta da seguire e che assomiglia già ad un banco di prova decisivo per i partenopei: la squadra di Rudi Garcia, infatti, è attardata in campionato con soli sette punti in quattro gare e l’ultimo pareggio in casa del Genoa che ha lasciato tanto amaro in bocca. Per il Bologna, invece, dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan tre risultati utili consecutivi.

BOLOGNA NAPOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Bologna Napoli vedono i padroni di casa dover fare i conti con un solo assente, ovvero Soumaoro. Per il resto mister Thiago Motta dovrà sciogliere i dubbi a centrocampo e in avanti: Moro e Aebischer si contendono una maglia così come Ndoye e Orsolini. In casa campana, invece, il tecnico Rudi Garcia non potrà contare su Rrahmani e Cajuste e dovrà sciogliere i nodi legati al ballottaggio a sinistra tra Mario Rui e Olivera.

BOLOGNA NAPOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bologna Napoli danno per favorita la squadra di mister Garcia con il segno 2 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria del Bologna è dato a 3.75 mentre il pareggio si gioca a 3.70.

