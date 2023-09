Video/ Genoa Napoli (2-2) gol e highlights: Politano agguanta un punto (Serie A)

VIDEO, GOL E HIGHLIGHTS GENOA NAPOLI

Video, gol e highlights Genoa Paoli, gara valevole per la quarta giornata di Serie A andata in scena a San Siro e terminata 2-2. Gara dai due volti al “Ferraris”: primo in favore dei rossoblù, secondo con i partenopei alla ricerca del pareggio. Ma andiamo con ordine. Il Genoa confeziona il primo squillo con Gudmundsson che raccoglie un bel servizio di Sabelli ma spara alto. Prima opportunità per il Napoli dopo otto minuti con Elmas, il primo ammonito del match che, dopo aver superato un avversario , prova a servire Osimhen, ben contenuto dalla retroguardia ospite.

Alla mezz’ora il primo ammonito in casa ligure: si tratta di De Winter, autore di un intervento falloso bei confronti di Kvaratskhelia. Al 38’ squillo genoano con Retegui ma il suo diagonale trova la respinta in corner di Meret. Dal calcio d’angolo ecco il vantaggio rossoblu: il tap-in vincente è di Bani! Il secondo tempo si apre con Politano al posto di Elmas. Ma l’occasione migliore è ancora del Grifone che all’ottavo minuto lamenta un penalty per l’atterramento di De Winter in area di rigore. Non è di questo avviso l’arbitro. Ma pochi istanti più tardi la formazione di Gilardino trova il raddoppio: incomprensione tra Meret e Ostigaard con la palla che finisce sui piedi di Strootman. L’ex Roma serve Retegui che non può fare altro che gonfiare la rete.

Rudi Garcia cambia subito e inserisce Raspadori e Olivera al posto di Anguissa e Mario Rui. Al 20′ finalmente una occasione per il Napoli: Osimhen si libera di Dragusin ma non inquadra lo specchio della porta. Invenzione di Zielinski che pesca sul secondo palo Politano, conclusione al volo dell'ex Inter e Martinez nuovamente battuto. Sembra finita e, invece, il Genoa potrebbe ritornare avanti: bello spunto di Gudmundsson che prova a servire in area Thorsby, l'ex Sampdoria non arriva per un soffio. Dopo cinque minuti di recupero il match termina in parità.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS GENOA NAPOLI: IL TABELLINO

GENOA : Martinez; De Winter, Bani, Dragusin, Martin (90′ Vasquez sv); Sabelli (75′ Malinovskyi sv), Strootman (77′ Thorsby sv), Badelj, Frendrup; Gudmundsson; Retegui.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui (58′ Olivera); Anguissa (58′ Raspadori), Lobotka (75′ Cajuste), Zielinski ; Elmas (46′ Politano), Osimhen, Kvaratskhelia (89′ Zerbin)

RETI: 40′ Bani (G), 56′ Retegui (G), 76′ Raspadori (N), 84′ Politano (N)

