DIRETTA BOLOGNA PALERMO/ Streaming video tv: focus sui rosanero (amichevole, oggi 22 luglio 2023)

DIRETTA BOLOGNA PALERMO: FOCUS SUI SICILIANI

Si avvicina sempre più la diretta di Bologna Palermo, partita amichevole nella quale naturalmente sarà molto interessante seguire entrambe le formazioni, perché oltre ai rossoblù felsinei che lavorano verso il campionato di Serie A dovremo seguire con la massima attenzione anche i rosanero siciliani, che naturalmente stanno preparando il torneo di Serie B edizione 2023-2024. Nello scorso campionato cadetto, il Palermo ha raccolto una forte delusione, dal momento che ha chiuso al nono posto in classifica, cioè il primo fuori dalla zona playoff.

I rosanero avevano raccolto in totale 49 punti, con un bottino di undici vittorie, sedici pareggi e di nuovo undici sconfitte, chiudendo a pari merito con il Venezia che però si prese l’agognato ottavo posto grazie ai migliori risultati negli scontri diretti contro il Palermo, che sicuramente nel prossimo campionato punterà a fare ancora meglio, perché l’obiettivo dei siciliani sarà senza ombra di dubbio la promozione in Serie A. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOLOGNA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Palermo non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social di uno dei club coinvolti, che comunque durante la partita forniranno gli aggiornamenti su questo test.

SFIDA INTERESSANTE A ROVERETO

Bologna Palermo, in diretta sabato 22 luglio 2023 alle ore 18.00 presso lo “Stadio Quercia di Rovereto” sarà una sfida amichevole, la seconda per la truppa di mister Thiago Motta da quando è iniziato il ritiro pre-campionato a Valles. Domenica scorsa, infatti, i rossoblù hanno disputato il loro primo test contro il Rio Pusteria vincendo 13-0.

Per i rosanero, invece, quella odierna sarà la terza uscita dopo le amichevoli disputate nei giorni scorsi al Centro Sportivo di Ronzone contro i dilettanti della Bassa Anaunia e contro la Virtus Verona, compagine impegnata nel campionato di Lega Pro.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Bologna Palermo, match che andrà in scena presso lo “Stadio Quercia di Rovereto”. In attesa dei rinforzi tanto richiesti da Thiago Motta scenderanno in campo tutti gli effettivi che il tecnico ha a disposizione durante questo periodo di ritiro. Dal primo minuto, quindi, dovrebbero figurare Skorupski tra i pali davanti a Posch, Bonifazi, Lucumi e Lykogiannis. A centrocampo Schouten e Aebischer mentre i tre a supporto dell’unica punta Arnautovic potrebbero essere Moro, Raimondo e Barrow. Non sarà della partita Riccardo Orsolini, in ripresa da un vecchio infortunio.

In casa Palermo, invece, mister Corini sperimenterà il 3-5-2 ma dovrà fare i conti con diversi disponibili. Non ci saranno oggi, infatti, entrambi gli esterni bassi di difesa, Aurelio e Buttaro, così come Desplanches, Stulac e Di Mariano.











