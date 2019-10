Diretta/ Bologna Sampdoria streaming video Dazn: Ranieri cerca la salvezza (Serie A)

Bologna Sampdoria in diretta: la gara della 9^ giornata di Serie in programma alle ore 12:30 di domenica 27 ottobre è quella tra due squadre che ad inizio campionato avrebbero pensato di ottenere forse qualcosa di più, in particolare per quanto riguarda i blucerchiati. Il Bologna ha come obiettivo la salvezza e fino ad ora non è stato molto fortunato. Tra qualche vittoria e diverse sconfitte, la squadra rossoblu al momento è al tredicesimo posto in campionato. Disastroso invece il cammino della Sampdoria fino a questo momento. Dopo 8 giornate i punti accumulati sono appena 4 ed il morale è a terra. Chissà se il nuovo allenatore Ranieri riuscirà a dare la carica opportuna per far muovere la squadra dall’ultimo posto in classifica.

STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA PARTITA E LE QUOTE

Per Snai, la vittoria del Bologna è quotata 1.90 mentre quella della Sampdoria è data a 3.90. Un pareggio invece è quotato a 3.65. Il Bologna quindi è favorito anche tra gli scommettitori. L’Under 2.5 è dato a 1.97 mentre l’over 2.5 è quotato 1.75, segno che si prospettano diversi gol. Infine, la quota gol è data a 1.65 mentre no gol è quotato 2.15. La partita sarà visibile sulla piattaforma streaming DAZN o sul canale satellitare Sky Dazn1.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SAMPDORIA

Il Bologna dovrebbe presentare il classico 11 titolare delle ultime uscite. In porta è sicuro del posto Skorupski. Difesa a 4 con i due centrali che dovrebbero essere Danilo ed uno tra Bani e Denswil, mentre i terzini dovrebbero essere Mbaye e Krejci, con quest’ultimo ancora una volta confermato sulla fascia difensiva. Centrocampo a tre con l’immancabile Poli, il talentino Svanberg e l’esperto Soriano in cabina di regia. Tridente d’attacco molto affamato. Occhio al giovane talento Orsolini, ansioso di far bene dopo aver deluso leggermente le aspettative nella partita contro la Juventus. Da tenere d’occhio anche Sansone e la punta centrale Palacio, sempre in ballottaggio con il sudamericano Santander.

La Sampdoria invece proverà a mischiare un po’ le carte per trovare finalmente l’undici vincente. In porta gioca come al solito Audero. Difesa a 4 con Bereszynsky e Murru sulle fasce e la coppia Murillo-Colley ad agire da centrali. Centrocampo con linea a 4. Sull’esterno molto probabilmente verrà provato di nuovo Emiliano Rigoni anche se l’argentino è in ballottaggio con Depaoli, mentre sull’altra fascia dovrebbe agire Jankto. I centrali di centrocampo dovrebbero essere invece Ekdal e Bertolacci ma occhio al possibile inserimento di Ronaldo Vieira. In attacco confermata la coppia Gabbiadini – Quagliarella, con quest’ultimo voglioso di prendere per mano la squadra con i suoi gol.

BOLOGNA SAMPDORIA, CHIAVE TATTICA

Nonostante si giochi in casa del Bologna, la partita può essere molto aperta. In effetti, i felsinei dovrebbero spingere di più ed aprire il gioco sulle fasce, sfruttando le azioni individuali di giocatori come Orsolini oppure Sansone. Inoltre, si possono prevedere anche inserimenti ed azioni pericolose da parte del centrocampo, con Poli e Soriano sempre pronti ad inserirsi. La Sampdoria molto probabilmente agirà in contropiede, con Quagliarella che avrà il compito di segnare appena possibile e tenere alta la squadra, mentre Gabbiadini gli girerà intorno e cercherà di ottenere il massimo dagli spazi concessi.



