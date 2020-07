Diretta Bologna Sassuolo/ Streaming video tv: intrigante derby emiliano (Serie A)

Bologna Sassuolo è in diretta dallo stadio Dall’Ara, e va in scena alle ore 21:45 di mercoledì 8 luglio: intrigante derby emiliano nella 31^ giornata della Serie A 2019-2020, partita resa ancora più interessante dal fatto che entrambe le squadre sono in un ottimo periodo e, almeno virtualmente, sognano un posto in Europa League. Il Bologna è reduce dal colpo grosso di San Siro: battuta l’Inter in rimonta, cosa che ha portato la squadra rossoblu al nono posto in classifica e non troppo distante dalla settima piazza, con la possibilità ora di scavalcare il Verona e fare un altro passo avanti in un campionato davvero positivo. Stesso discorso per il Sassuolo, che ha solo un punto in meno rispetto alla squadra di Sinisa Mihajlovic: i neroverdi hanno dimostrato ancora una volta di avere una potenza offensiva tra le migliori del torneo, rifilando quattro gol al Lecce e provando ancora a fare il definitivo salto di qualità. Non resta che aspettare la diretta di Bologna Sassuolo allora, ma intanto possiamo sicuramente valutare in che modo i due allenatori intendono schierare le loro squadre sul terreno di gioco, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bologna Sassuolo verrà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento dunque su questa emittente e ovviamente la visione sarà riservata ai soli clienti, i quali come sempre – in assenza di un televisore – potranno seguire la partita di Serie A anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi e si può attivare utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA SASSUOLO

Purtroppo Mihajlovic dovrà rinunciare a Roberto Soriano per Bologna Sassuolo: il tecnico serbo giocherà ancora con il 4-3-3 e spera di ritrovare Andrea Poli, in caso contrario in mediana potrebbe esserci nuovamente spazio per Nicolas Dominguez che agirebbe insieme a Medel e Skov Olsen e Schouten, ma in quella zona se la gioca anche Svanberg. Nel tridente offensivo Musa Barrow o Palacio come prima punta, Orsolini e Nicola Sansone agiranno invece ai lati; in difesa Danilo Larangeira e Bani proteggeranno l’operato di Skorupski, sugli esterni non dovrebbero esserci troppi problemi per Tomiyasu e Dijks, quest’ultimo comunque insidiato da Krejci.

Nel Sassuolo mancherà invece Djuricic: Roberto De Zerbi valuta allora uno schieramento con Defrel alle spalle di Caputo (o Haraslin) mentre Domenico Berardi e Boga saranno come sempre i laterali, protetti da una mediana nella quale Magnanelli e Obiang puntano le due maglie dovendo vincere la concorrenza di Locatelli. Attenzione anche ad Hamed Traoré la cui posizione potrebbe essere avanzata, come già accaduto; Toljan può riprendersi il posto a destra, Rogério e Kyriakopoulos sono in ballottaggio per la corsia mancina, Chiriches e Gian Marco Ferrari i probabili difensori centrali a protezione di Consigli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico sul derby emiliano Bologna Sassuolo abbiamo a disposizione le quote fornite dall’agenzia Snai, secondo cui c’è equilibrio ma i felsinei sono leggermente favoriti: il segno 1 per la loro vittoria vale infatti 2,25 volte la somma che avrete investito, contro il valore di 3,05 che accompagna invece il segno 2 per il successo esterno dei neroverdi. L’eventualità del pareggio è regolata dal segno X, e in questo caso la vostra vincita ammonterebbe a 3,55 volte la puntata con questo bookmaker.

© RIPRODUZIONE RISERVATA