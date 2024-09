Appuntamento giovanile da non perdere alle ore 12 di oggi 18 settembre 2024, quello nella diretta Bologna Shakthar Primavera, sfida che sarà valevole per la prima giornata della fase a girone unico della Youth League, che come la Champions League adotterà da quest’anno il format che comprende un unico girone dove passeranno le migliori otto alla fase ad eliminazione diretta mentre dalla nona alla 24esima assisteremo ad un turno di qualificazione extra compreso di andata e ritorno.

Tornando alla partita, il Bologna non parte come una delle favorite della competizione, ma neanche gli ucraini che infatti non hanno mai potuto vantare un sistema di scouting degno di questo nome nel settore giovanile. Questo ci porta a credere che sarà una partita molto combattuta soprattutto nelle zone centrali del campo.

DIRETTA BOLOGNA SHAKHTAR PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Bologna Shakhtar Primavera sarà esclusiva di Sky, che ha acquistato il pacchetto della Champions League completa insieme alla Youth League, in assenza di un abbonamento compreso del pacchetto Sport la partita sarà visibile anche su NowTv.

DIRETTA BOLOGNA SHAKHTAR PRIMAVERA: PROBABILI FORMAZIONI

I protagonisti della diretta Bologna Shakhtar Primavera invece possiamo scoprirli insieme grazie alle probabili formazioni del match: i rossoblu hanno un buon prospetto in Wisdom, terzino grezzo ma che ha delle doti tecniche impressionanti, soprattutto quando il campo si apre.

Poi in attacco c’è il fantasista Ravaglioli che ha anche una buona struttura fisica, il che lo rende molto pericoloso anche sulle palle inattive, ma attenzione ai difensori ucraini che per antonomasia sanno dare molti problemi quando si tratta di difendere sui calci piazzati.

BOLOGNA SHAKHTAR PRIMAVERA: LE QUOTE

Infine abbiamo le quote della diretta Bologna Shakhtar Primavera, grazie al sito della Snai che mette i rossoblu vincenti a 2,1 mentre il suo opposto, ovvero il segno 2 a 2,6. Il pareggio invece ha una quota fissata a 2,3.