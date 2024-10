DIRETTA BOLOGNA UDINESE, RIVALTA E BUBNJIC PER LA SALVEZZA

Sabato 26 ottobre 2024 dalle 15,00 andrà in campo la diretta Bologna Udinese valida per la nona giornata del campionato Primavera. Ad affrontarsi saranno due squadre che sono partite male e cercano una svolta nel loro campionato. Il Bologna arriva da una sconfitta per 2 a 1 in casa dell’Empoli che ha interrotto un periodo di tre risultati utili consecutivi. Malissimo l’Udinese che è ultimo in classifica con soli tre punti ed una sola vittoria all’attivo in mezzo a sette sconfitte.

DIRETTA BOLOGNA UDINESE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Bologna Udinese Primavera basterà collegarsi sul canale di SportItalia che trasmetterà la partita. Inoltre, potrete anche seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori della partita.

BOLOGNA UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo anche all’analisi delle probabili formazioni della partita andando a vedere le scelte dei due allenatori. Il Bologna di Rivalta andrà in campo con un 4-3-1-2 con Ebone e Ravaglioli in attacco. Barancioni, Nesi, Markovic e De Luca saranno i quattro difensori chiamati a dare equilibrio ai rossoblu.

5-3-2, invece, per l’Udinese di Bubnjic con Danciutiu e Pejicic come coppia offensiva. Marello, Conti e Barbaro formeranno il trio di centrocampo mentre Ebosse e Lazzaro saranno chiamati alla doppia fase sull’esterno.