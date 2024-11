DIRETTA LAZIO BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Cosa ci dicono i precedenti della diretta di Lazio Bologna? Parliamo di un match davvero molto gettonato in Serie A, unico campionato in cui si è svolta questa rivalità oltre alla Coppa Italia. Non possiamo chiedere di meglio per i testa a testa storici delle due formazioni. Abbiamo 108 partite da analizzare prima di quella che commenteremo tra poco, la Lazio si è imposta 43 volte e fino a questo momento vince la rivalità contro il Bologna, mentre invece quest’ultimo è riuscito a vincere solo 36 volte, le restanti partite che mancano all’appello (ovvero 29) sono terminate con il segno X.

DIRETTA/ Bologna Sassuolo Primavera (risultato finale 1-4): terminato il match (Primavera 1, novembre 2024)

L’ultima volta che si sono affrontate a spuntarla fu il Bologna proprio all’Olimpico, ma non ci sentiamo di dire che andrà cosi anche oggi visto che i due tecnici sono cambiati. Passiamo ora alle statistiche della diretta di Lazio Bologna per capire chi tra le due compagini ha il favore del pronostico o meno sotto quel punto di vista. (agg. Gianmarco Mannara)

Video Roma Bologna (2-3)/ Gol e highlights: crollo giallorosso, gode Italiano (Serie A, 10 Novembre 2024)

LAZIO BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lazio Bologna non sarà disponibile sui canali tradizionali della nostra televisione, se non su DAZN1 che, ricordiamo, fa parte del bouquet del satellite ma sarà aperto solo a chi sia in possesso dei due abbonamenti (Sky e appunto DAZN), in alternativa proprio su DAZN avrete la possibilità di seguire la partita con la diretta streaming video “classica”, attraverso tutti i dispositivi compatibili al servizio.

LAZIO BOLOGNA: BARONI PER LA VETTA!

La domenica della tredicesima giornata di Serie A si chiuderà allo Stadio Olimpico di Roma con la diretta Lazio Bologna in campo alle 20,45. Il confronto è tra i più interessanti di giornata e metterà a di fronte due squadre con un’ottima proposta di gioco e difficili da superare.

Diretta/ Roma Bologna (risultato finale 2-3), crollo giallorosso (Serie A, 10 novembre 2024)

La Lazio di Marco Baroni ha chiuso con sei vittorie una serie di sette partite giocate in soli ventuno giorni e vuole continuare questa striscia anche dopo la sosta. Bene anche il Bologna di Italiano che ha perso solo contro il Napoli in questo campionato e arriva da una vittoria per 2 a 3 in casa della Roma.

LAZIO BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per approfondire ulteriormente la partita, andiamo a vedere insieme anche le probabili formazioni. La Lazio di Baroni potrebbe dover fare a meno di Tavares e al suo posto è pronto Pellegrini a formare la difesa davanti a Provedel insieme a Romagnoli, Gila e Lazzari. Guendouzi e Rovella torneranno ad essere compagni di squadra a centrocampo a sostegno di una trequarti formata da Zaccagni, Dia e Isaksen con l’unica punta che sarà Castellanos.

Sarà un 4-2-3-1 anche quello di Italiano con Skorupski in porta e difeso da una linea a quattro con Miranda, Lucumì, Beukema e Posch. Moro e Freuler saranno i due mediani con Fabbian chiamato a giocare sulla trequarti. Karlsson e Orsolini saranno i due esterni con Castro unica punta e Dallinga pronto ad entrare a partita in corso.

LAZIO BOLOGNA, LE QUOTE

Vediamo insieme anche le quote per la diretta Lazio Bologna utilizzando le proposte di AdmiralBet. I favoriti sono i padroni di casa che vedono la vittoria quotata a 1,90 contro il 2 per i bolognesi a 4,20 e il pareggio X a 3,40.