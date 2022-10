Diretta Bonn Reggio Emilia/ Streaming video tv: esordio in Champions League!

DIRETTA BONN REGGIO EMILIA: LA PRIMA IN CHAMPIONS LEAGUE!

Bonn Reggio Emilia è in diretta dal Telekom Dome della città tedesca, alle ore 20:00 di mercoledì 5 ottobre: inizia questa sera il viaggio della Unahotels nella Champions League 2022-2023 di basket. È già storia il grande ritorno di Max Menetti sulla panchina della Reggiana, per salutare il coach che ha trionfato in Europa (ormai otto anni fa) Reggio Emilia si è presa una vittoria a Treviso espugnando il PalaVerde con 20 punti di scarto. Modo migliore per iniziare la stagione davvero non c’era, ma adesso chiaramente la Unahotels spera di trovare la giusta continuità anche in Champions League.

Per il momento possiamo dire che lo status della squadra in Europa è ottimo: l’anno scorso infatti Reggio Emilia ha raggiunto la finale di Europe Cup sotto la guida di Attilio Caja, adesso con certezze maturate in quell’avventura recente alza la posta (la Champions League tecnicamente ha un valore maggiore) ma vedremo come andranno le cose nell’esordio. Aspettando la diretta di Bonn Reggio Emilia, facciamo una rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero essere trattati nel corso della partita del Telekom Dome, analizzandone almeno gli aspetti principali e più interessanti.

BONN REGGIO EMILIA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono notizie di una diretta tv di Bonn Reggio Emilia: sicuramente i match di Champions League non saranno trasmessi sulla nostra televisione, almeno uno tra le due italiane potrebbe però andare in onda su Rai Play ma si va ancora alla ricerca di un’eventuale conferma. Tuttavia, le buone notizie ci sono: la FIBA ha riorganizzato il servizio di diretta streaming video e fornirà le gare, on demand o in abbonamento, sul sito Courtside 1891 che fa direttamente riferimento alla federazione europea di basket.

DIRETTA BONN REGGIO EMILIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Bonn Reggio Emilia ci dirà quindi se la Unahotels aprirà bene la sua avventura in Champions League: per il momento la squadra di Max Menetti ha timbrato una prima in campionato davvero arrembante, con un avvio al PalaVerde che ha subito indirizzato la serata. Vantaggio di 12 punti al termine del primo quarto e di 16 all’intervallo lungo, match messo in ghiaccio e poi ottimamente gestito con un margine che è anche aumentato oltre i 20 punti.

La squadra emiliana sembra già imperniata sui tre tenori: Andrea Cinciarini, Michele Vitali e Mikael Hopkins hanno combinato per 40 punti (sui 78 totali), 17 rimbalzi e 12 assist, ma è stato confortante vedere anche come abbia contribuito la panchina se è vero che il già citato Vitali si è alzato dal pino e ha guidato una second unit che ha avuto anche un Mouhamet Diouf da 8 punti in 13 minuti. Insomma, le note positive ci sono tutte; chiaramente adesso le cose si complicano perché in Champions League, e in generale in Europa, c’è un’intensità diversa e Bonn è reduce da una semifinale in Bundesliga con la quale ha acquistato consapevolezza nei propri mezzi. Staremo a vedere quello che succederà…

