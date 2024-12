DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI: UNAHOTELS DI SLANCIO!

Aspettiamo la diretta Reggio Emilia Scafati che va in scena alle ore 20:00 di domenica 1 dicembre, valida per la nona giornata di basket Serie A1 2024-2025: il PalaBigi torna ad aprire le sue porte alla Unahotels dopo aver ospitato la nazionale (battuta dall’Islanda nel rematch) e lo fa con una partita interessante e soprattutto importante per la Pallacanestro Reggiana, che sta replicando quanto fatto vedere nella passata stagione e, reduce dal successo di Venezia, punta nuovamente un posto nei playoff sperando di aprire un ciclo solido, anche se poi i grandi successi potrebbero tardare ad arrivare per la presenza della concorrenza.

Bene anche Scafati, almeno per quanto riguarda l’impegno prima della sosta: battuta Varese in casa in una sfida diretta molto delicata, la Givova ha la salvezza nel mirino e si tratterebbe della terza consecutiva, nel suo piccolo dunque anche la società campana potrebbe togliersi soddisfazioni non indifferenti. Adesso valuteremo quello che succederà nella diretta Reggio Emilia Scafati che naturalmente potrebbe anche riservare qualche sorpresa, aspettando che il match prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione su qualche aspetto che emergerà dalla serata del PalaBigi.

COME VEDERE LA DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI IN STREAMING VIDEO TV

Sarà possibile assistere alla diretta tv di Reggio Emilia Scafati su Eurosport 2, un canale che però rappresenta un appuntamento riservato ai soli possessori di un abbonamento alla televisione satellitare, siamo al numero 211 del decoder e ci sarà la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, inoltre dobbiamo ricordare che, sempre per gli abbonati, questo match come tutti gli altri di basket Serie A1 sarà garantito anche dalla piattaforma DAZN.

DIRETTA REGGIO EMILIA SCAFATI: OBIETTIVI DIVERSI

Ci prepariamo alla diretta Reggio Emilia Scafati parlando di due squadre che sicuramente hanno obiettivi diversi: l’ultima stagione, in cui la Unahotels ha raggiunto i playoff e prima ancora la semifinale di Coppa Italia, ha dato una svolta a un ambiente che nel decennio precedente ha vissuto i grandi fasti dell’era Max Menetti ma poi ha dovuto accettare un ridimensionamento, anche se tutto sommato non è mai davvero crollata se non per una singola stagione, in cui ha raggiunto una miracolosa salvezza che, tra le altre cose, ha poi dato lo slancio giusto per costruire un progetto solido i cui frutti si vedono anche adesso.

È chiaramente diverso il percorso di Scafati, una piazza che è tornata in Serie A1 dopo 15 anni e che dunque non aveva troppe ambizioni di grandezza; tuttavia la Givova ha saputo timbrare due bellissime salvezze e sempre con interpreti diversi anche in panchina, dunque ora il primo punto all’ordine del giorno è quello di confermare la categoria e provare a dare stabilità, i playoff sono un sogno proibito anche se bisognerà vedere come evolverà la stagione, tutto sommato i margini per agganciare il treno delle prime otto posizioni ci sarebbero anche pur se, appunto, si guarda innanzitutto alla salvezza prima di effettuare voli pindarici.