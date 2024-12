DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: GEVI NEL BARATRO!

Siamo in compagnia della diretta Napoli Reggio Emilia che segna anche il ritorno del lunch match nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: per la decima giornata si gioca alle ore 12:00 di domenica 8 dicembre, e per la GeVi questa è l’ennesima possibilità di vincere la prima partita di una stagione che si è messa subito male e sta proseguendo anche peggio. Settimana scorsa la sconfitta di Trento, nonostante un match tutto sommato positivo, è stata la nona in altrettante partite: uno scenario drammatico per una Napoli che a questo punto deve solo sperare di fare qualche punto e scavalcare almeno due squadre, ma già così sarà difficile.

Per quanto riguarda invece Reggio Emilia, tutto sommato la Unahotels sta replicando quanto fatto lo scorso anno: dunque si può dire che la Pallacanestro Reggiana abbia trovato continuità nelle sue stagioni, il roboante +33 rifilato a Scafati ha rappresentato l’ennesima conferma di questo e ora come primo obiettivo c’è la Final Eight di Coppa Italia, da confermare poi con i playoff. Ora vedremo cosa accadrà nella diretta Napoli Reggio Emilia, aspettando che al PalaBarbuto si giochi facciamo qualche rapida considerazione su quanto potrebbe emergere da un lunch match comunque molto interessante.

DOVE VEDERE NAPOLI REGGIO EMILIA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

Nessun appuntamento con la diretta tv di Napoli Reggio Emilia, questa partita della decima giornata di Serie A1 non sarà mandata sui nostri canali ma, come sempre, esiste la possibilità di seguirla attraverso la piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti per trasmettere tutti i match del massimo campionato di basket. Dovrete ovviamente essere abbonati al servizio e poi decidere in che modalità avere accesso alle immagini, in diretta streaming video con dispositivi mobili oppure utilizzando apparecchi compatibili, come una smart tv dotata di connessione a internet.

DIRETTA NAPOLI REGGIO EMILIA: RETROCESSIONE ANNUNCIATA?

La cosa forse più curiosa da osservare per la diretta Napoli Reggio Emilia è il fatto che sia passato meno di un anno da quando le due squadre si erano affrontate nella semifinale di Coppa Italia: a Torino aveva vinto la GeVi, che poi incredibilmente aveva anche sollevato il trofeo battendo Milano in finale. Ecco: il modo in cui Napoli sta affrontando questa stagione ci dice che nel basket le cose possono cambiare tanto in poco tempo, la GeVi oggi rischia seriamente di uscire dalla corsa alla salvezza con largo anticipo e ora gioca anche contro la pressione psicologica, avendo sempre perso e non riuscendo a vincere.

Come già detto per Reggio Emilia il discorso è diverso: la Unahotels ha perso qualche pezzo importante nel suo roster ma è comunque riuscita a mantenere il livello della passata stagione, forse (anzi: quasi certamente) non siamo ancora al periodo storico delle due finali scudetto consecutive ma in società si sta comunque lavorando bene per aprire un nuovo ciclo, accettando che le premesse storiche e delle avversarie siano diverse da allora e che lo scenario potrebbe non contemplare un ritorno in finale. Ad ogni buon conto i playoff sono invece una possibilità più che concreta e Reggio Emilia li insegue, vedremo poi in che posizione di classifica finirà.