DIRETTA BORUSSIA DORTMUND STURM GRAZ (RISULTATO 1-0): TRIPLICE FISCHIO

Al Signal Iduna Park il Borussia Dortmund batte lo Sturm Graz per 1 a 0. Nell’ultima parte dell’incontro il Borussia calcia alto di poco con Brandt al 64′ e rischiano grosso al 71′ sull’impreciso Biereth prima di riuscire a passare in vantaggio all’86’ grazie alla rete messa a segno da Malen, su assist di Guirassy. I tre punti guadagnati quest’oggi consentono al Borussia Dortmund di portarsi a quota 9 nella classifica della Champions League mentre lo Sturm Graz resta fermo a zero. (cronaca Alessandro Rinoldi)

E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al sessantesimo minuto, ovvero all’ora di gioco, il punteggio tra Borussia Dortmund e Sturm Graz è ancora saldamente bloccato sullo 0 a 0 di partenza. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con l’ingresso di Zvonarek al posto di Jatta tra le file dello Sturm Graz, i tedeschi continuano a spingere andando alla conclusione al 58′ con Schlotterbeck ma senza battere l’attento portiere avversario Scherpen. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Borussia Dortmund e Sturm Graz sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sullo 0 a 0 iniziale. I minuti scorrono sul cronometro e gli ospiti allenati da mister Ilzer sparano largo con Gazibegovic al 31′. I gialloneri ci riprovano quindi al 43′ con un tiro di Beier salvato da un difensore. Fino a questo momento il direttore di gara Erik Lambrechts ha ammonito soltanto Ilzer al 44′ tra le file dello Sturm Graz. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Germania la partita tra Borussia Dortmund e Sturm Graz è cominciata da una quindicina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa guidati dal tecnico Sahin partono forte affacciandosi in avanti con Sabitzer, impreciso di testa al 7′ e chiamando in causa Scherpen al 15′, e con Gittens, senza inquadrare il bersaglio al 13′. Ecco le formazioni ufficiali: BORUSSIA DORTMUND (4-3-3) – Meyer; Gross, Can, Schlotterbeck, Bensebaini; Sabitzer, Nmecha, Brandt; Beier, Guirassy, Gittens. All.: Nuri Sahin. STURM GRAZ (4-3-1-2) – Scherpen; Johnston, Aiwu, Lavalée, Gazibegovic; Yalcouye, Chukwuani, Kiteischili; Boving; Biereth, Jatta. All.: Christian Ilzer. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

SI COMINCIA!

Passiamo come di consueto al confronto statistico della diretta di Borussia Dortmund Sturm Graz, un match che nasconde molte chicche sotto questo punto di vista e quindi sarà un piacere analizzarle insieme nel mentre i giocatori in campo cominciano il riscaldamento. I gialloneri sono una dele migliori squadre della Champions per pressing portato, parliamo infatti di 11,2 km percorsi in media dai propri giocatori, il momento più prolifico è senza dubbio l’inizio del secondo tempo dove la squadra si accende e trova il 23% delle proprie reti.

Gli ospiti li potremmo invece definire come una squadra nettamente italiana; infatti, si difendono con un blocco basso cercando poi di attaccare in contropiede come mostra il dato sui cross progressivi della squadra: 51% di lanci tentati ogni volta che si recupera il pallone. Il dato va considerato con massimo due tocchi del giocatore prima di tentare il lancio. Detto questo i giocatori in campo hanno finito il riscaldamento; quindi, possiamo concentrarci sul commento live della diretta di Dortmund Sturm Graz, pronti a vivere insieme a voi i prossimi novanta minuti. (agg. Gianmarco Mannara)

BORUSSIA DORTMUND STURM GRAZ: I TESTA A TESTA

Stiamo per commentare la prima gara ufficiale tra Borussia Dortmund e Sturm Graz in questa diretta, essendo quindi il primo match ufficiale e avendo solo un’amichevole risalente a dieci anni fa, questa volta vi presentiamo un testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre in Champions invece che un’analisi sui precedenti dei due team. Per dovere di cronaca però vi informiamo che nell’amichevole di dieic anni fa il Borussia vinse tranquillamente. Invece i gialloneri nelle ultime tre partite hanno mostrato un bel rullino di marcia con due vittorie si tre, maturate ai danni del Brugge e del Celtic (quest’ultima terminata 7-1).

L’ultima partita di Champions disputata dai tedeschi invece è terminata 5-2 per i Blancos del Real Madrid. Spostandoci invece sul lato ospite notiamo come non abbiano vinto nessuna partita prima di quella che andremo a commentare quest’oggi, perdendo quindi contro il Brest per 2-1, contro il Brugge per 1-0 e contro lo Sporting per 2-0. Detto questo spostiamoci pure sul prossimo aggiornamento, in maniera tale da vedere questa partita sotto un punto di vista differente ovvero quello matematico. Le statistiche della diretta di Dortmund Sturm Graz vi attendono, non lasciatevele sfuggire. (agg. Gianmarco Mannara)

BORUSSIA DORTMUND STURM GRAZ, SAHIN TORNA AL SIGNAL IDUNA PARK

La diretta Borussia Dortmund Sturm Graz andrà in onda alle 21,00 in una partita valida per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. Ad affrontarsi sono due squadre dal valore completamente diverso che potrebbero dare vita ad una partita con tante reti. Il Borussia Dortmund di Sahin arriva dalla cocente sconfitta contro il Real Madrid ma ha dimostrato freschezza e qualità in un gioco tra i migliori d’Europa. In totale difficoltà, invece, lo Sturm Graz di Ilzer che è fermo a zero punti con tre sconfitte nelle prime tre giornate.

BORUSSIA DORTMUND STURM GRAZ, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche il discorso relativo alle probabili formazioni della partita andando a vedere le scelte dei due allenatori. Kobel è la scelta tra i pali di Sahin con Ryerson, Anton, Schlotterbeck e Bensebaini a completare la difesa. Can e Sabitzer saranno in mediana con Brandt sulla trequarti a sostengo dell’unica punta Guirassy. Bynoe-Gittens e Malen saranno i due esterni d’attacco con il compito di riempire l’area.

Sarà 4-3-1-2 per Ilzer che giocherà con Scherpen tra i pali e una difesa formata da Johnston, Aywu, Geyrhofer e Lavalee. Yalcouye e Chukwuani avranno compiti difensivi a centrocampo con Kiteishvili chiamato a sostenere l’attacco. Boving agirà alle spalle di Biereth e Jatta formando un attacco molto simile ad un tridente.

BORUSSIA DORTMUND STURM GRAZ, LE QUOTE

Partita che non lascia spazio a grandi interpretazioni quella della diretta Borussia Dortmund Sturm Graz che andremo ad approfondire con le quote di Sisal. I padroni di casa sono nettamente favoriti e vedono la vittoria a 1,17 contro il 2 per gli austriaci a 15,00 e il pareggio X fermo a 8,50.