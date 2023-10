DIRETTA BOSNIA PORTOGALLO/ Video streaming tv: lusitani bestia nera slava (Euro 2024, 16 ottobre 2023)

DIRETTA BOSNIA PORTOGALLO: TESTA A TESTA

Aspettando la diretta di Bosnia Portogallo, possiamo curiosare fra i precedenti di questa partita, che sono in realtà soltanto cinque, ma tutti molto recenti, disputati dal novembre 2009 in poi. Il bilancio è praticamente a senso unico, con quattro vittorie per il Portogallo e un pareggio, mentre la Bosnia non ha mai vinto contro la sua bestia nera. Possiamo usare questa espressione perché Bosnia e Portogallo si sono affrontate negli spareggi sia nelle qualificazioni per i Mondiali 2010 sia per gli Europei 2012 e hanno sempre avuto la meglio i lusitani.

Nel novembre 2009 ci fu una doppia vittoria per 1-0 del Portogallo, due anni più tardi invece la Bosnia riuscì a pareggiare 0-0 in casa, per poi però incassare un devastante 6-2 esterno al ritorno. Infine, c’è ovviamente la partita d’andata di questo girone delle qualificazioni agli Europei 2024: si giocò sabato 17 giugno in Portogallo e i padroni di casa vinsero 3-0 con il gol di Bernardo Silva seguito dalla doppietta di Bruno Fernandes allo stadio Da Luz di Lisbona. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BOSNIA PORTOGALLO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita tra Bosnia e Portogallo sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, precisamente sul canale Sky Sport Calcio, incluso nella copertura Diretta Gol Euro 2024. Inoltre, sarà possibile seguire la partita in diretta streaming video tramite Now TV e Sky Go. Per farlo, è possibile scaricare le app ufficiali di queste piattaforme o accedere ai loro siti web utilizzando Smart TV o dispositivi mobili come computer, tablet, console o smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Bosnia Portogallo, in diretta lunedì 16 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Bilino Polje di Zenica, sarà una sfida valida per l’ottava giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. Giochi già fatti per il Portogallo che ha garantito in anticipo il suo posto all’Europeo 2024, dominando il Girone J delle Qualificazioni e staccando il biglietto dopo l’ultima vittoria contro la Slovacchia.

Cristiano Ronaldo e i suoi compagni di squadra sono in testa alla classifica con un perfetto record di 7 vittorie su 7 partite, accumulando 21 punti. Nella prossima partita, affronteranno la Bosnia. Nel frattempo, la squadra nazionale di Pjanic e Dzeko sta cercando di agguantare il secondo posto in una concorrenza molto combattuta, con la vittoria sul Liechtenstein che ha mantenuto ancora vive le speranze bosniache di qualificazione.

PROBABILI FORMAZIONI BOSNIA PORTOGALLO

Le probabili formazioni della diretta Bosnia Portogallo, match che andrà in scena allo stadio Bilino Polje di Zenica. Per la Bosnia, Savo Milosevic schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Sehic; Dedic, Barisic, Hadzikadunic, Kolasinac; Pjanic, Cimirot; Stevanovic, Rrahmanovic, Demirovic; Dzeko. Risponderà il Portogallo allenato da Roberto Martinez con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Diogo Costa; Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva, Cancelo; Bernardo Silva, Palhinha, Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo, Ramos, Leao.

BOSNIA PORTOGALLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Bosnia Portogallo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria della Bosnia con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.25, mentre l’eventuale successo del Portogallo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.50.











