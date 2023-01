Diretta Bourg en Bresse Brescia/ Streaming video tv: in Francia per l’Eurocup

Bourg en Bresse Brescia, in diretta dall’Ekinox naturalmente della città francese di Bourg en Bresse, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, martedì 31 gennaio 2023, per la tredicesima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, che è il quarto turno del girone di ritorno della lunga e affascinante stagione regolare della seconda Coppa europea di basket per importanza e valore tecnico. Si tratta di una partita molto delicata per la Germani Brescia, che finora viaggia con un bilancio di cinque vittorie e sette sconfitte, perché gli avversari odierni, cioè la formazione francese del Mincidelice JL Bourg en Bresse, sono una delle migliori realtà della Eurocup in corso, con un bottino di otto vittorie e quattro sconfitte.

La diretta di Bourg en Bresse Brescia offre quindi alla Leonessa una trasferta particolarmente impegnativa, ma che potrebbe valere oro in caso di colpaccio. Avvicinandoci alla sfida tra la Leonessa lombarda e la formazione transalpina, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il girone di Brescia è particolarmente equilibrato, si può ancora puntare in alto ma la Germani non è nemmeno ancora certa di un posto fra le prime otto: vincere sarebbe fondamentale, che risposte ci darà la diretta di Bourg en Bresse Brescia?

BOURG EN BRESSE BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bourg en Bresse Brescia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Bourg en Bresse Brescia, fornita naturalmente tramite il sito Internet oppure l’applicazione del servizio Sky Go sempre per gli abbonati Sky.

DIRETTA BOURG EN BRESSE BRESCIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Bourg en Bresse Brescia, dobbiamo evidenziare adesso il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Germani Brescia, con notevoli alti e bassi che lo rendono a dire il vero in questo momento ancora piuttosto indecifrabile. La Leonessa infatti aveva vinto appena due delle prime sette partite, in seguito tuttavia è arrivata una striscia di tre vittorie consecutive, ma adesso ecco di nuovo due rovesci consecutivi. Difficile trovare un filo logico, la certezza è che arrivare tra le prime otto è possibile, soprattutto pensando al pazzesco +36 al Bursaspor o al bel successo contro il Badalona, anche se la sconfitta contro il Prometey e lo scivolone casalingo contro Ulm adesso rimettono tutto in discussione.

Il Mincidelice JL Bourg en Bresse invece si gode una posizione di forza, meritata dopo otto vittorie nelle prime dodici giornate. Di recente i francesi hanno vinto per 86-79 contro Venezia e quindi vedremo se la Germani sarà capace di fare meglio della Umana Reyer in questa trasferta transalpina. C’è anche una sorta di tabù da sfatare, dal momento che il Bourg en Bresse nel girone d’andata aveva vinto sia a Venezia sia a Brescia, di conseguenza è la bestia nera delle due squadre italiane in questo girone di Eurocup. Stasera cisarà l’ultimo incrocio, almeno in stagione regolare: arriverà finalmente una vittoria nella diretta di Bourg en Bresse Brescia?

