Diretta Brescia Joventut Badalona/ Streaming video tv: contro la capolista! (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA JOVENTUT BADALONA: INIZIA IL GIRONE DI RITORNO!

Brescia Joventut Badalona è in diretta dal PalaLeonessa alle ore 20:30 di martedì 10 gennaio: si gioca per la 10^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023, e dunque siamo arrivati alla prima di ritorno in una regular season che sarà ancora lunga e incerta. La Germani, che nell’ultima partita della competizione ha schiantato il Bursaspor finalista del 2022, riparte con un 4-5 di record e una posizione che attualmente le garantirebbe gli ottavi di finale, ma chiaramente sa bene di potere e dovere alzare ancor più il ritmo per non rischiare di arrivare a una volata finale che potrebbe riservare brutte sorprese.

Questa sera l’avversaria è di tutto rispetto, perché la Joventut Badalona è prima nel girone (6-3) e all’andata aveva rifilato 17 punti di scarto alla squadra di Alessandro Magro; un match allora da non sottovalutare ma che, se vinto, potrebbe portare tante energia positiva nello spogliatoio della Leonessa. Staremo dunque a vedere come andranno le cose nella diretta di Brescia Joventut Badalona, aspettandone la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da questa intrigante serata dedicata all’Eurocup.

DIRETTA BRESCIA JOVENTUT BADALONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Joventut Badalona viene trasmessa sui canali della televisione satellitare: le partite di Eurocup delle nostre squadre sono infatti fornite da questa emittente, che dà la possibilità ai suoi abbonati di assistervi anche in diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Per il 2023 va poi segnalato che Eleven Sports, dove si possono seguire i match della competizione in mobilità, rientra nel pacchetto DAZN; inoltre sul sito ufficiale della competizione, all’indirizzo euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA JOVENTUT BADALONA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Brescia Joventut Badalona: bisogna dire che nel gruppo A di Eurocup c’è grande equilibrio, perché tra la prima in classifica – abbiamo visto trattarsi di un duo – e la nona, che non giocherebbe i playoff, ci sono appena tre vittorie di differenza. Questo da una parte aiuta la Germani, perché una graduatoria corta aumenta le possibilità di arrivare agli ottavi anche con un bilancio non eccellente; dall’altra parte tuttavia è una difficoltà, perché anche una vittoria in meno potrebbe cambiare del tutto lo scenario.

Brescia comunque si sta comportando bene: diciamo che il suo passo è quello che ci si poteva aspettare, le avversarie non sono delle corazzate ma nemmeno la Germani partiva in questa Eurocup con lo status di favorita, di conseguenza che abbia chiuso l’andata con l’ottava posizione in classifica è un fatto positivo che dice anche come, almeno in termini generali, la squadra sia padrona del suo destino. Se poi questa sera dovesse arrivare un successo sulla capolista, meglio ancora…











