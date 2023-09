DIRETTA/ Braga Napoli Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (20 settembre 2023)

DIRETTA BRAGA NAPOLI PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Con la diretta di Braga Napoli Primavera stiamo per vivere un nuovo esordio dei giovani partenopei nella Youth League. Ormai i campani sono abituati a questa manifestazione, ma certamente dovranno provare a fare meglio dello scorso anno: il Napoli di Nicolò Frustalupi infatti era stato eliminato nel girone, facendo un solo punto che era stato frutto di un pareggio interno contro l’Ajax alla quarta giornata. Prima e dopo, imbarcate o comunque sconfitte: cinque gol incassati ad Amsterdam dai giovani lancieri, cinque anche sul campo del Liverpool (queste due rivali si erano prese i primi due posti in classifica) ma doppio ko anche contro i Rangers Glasgow, in entrambi i casi per 2-3.

Il Napoli Primavera aveva chiuso il gruppo A incassando un totale di 19 gol: mai competitivo, era stato giustamente eliminato ma le difficoltà erano state confermate anche in campionato, dove come già ricordato è arrivata la retrocessione in seconda divisione. Adesso vedremo se in questa edizione di Youth League la Under 19 partenopea saprà fare meglio: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il campo perché è arrivato il momento che stavamo aspettando, la diretta di Braga Napoli Primavera sta davvero per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRAGA NAPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Braga Napoli Primavera, salvo variazioni di palinsesto, non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione: questo significa che nel caso non sarebbe a disposizione nemmeno una diretta streaming video per assistere a questa partita di Youth League. Il consiglio, per le informazioni utili sul match, è quello di consultare il sito ufficiale della Uefa all’apposita sezione dedicata al torneo giovanile, così come le pagine che la società partenopea mette a disposizione sui social network, in particolare Facebook e X (il nuovo nome di Twitter).

BRAGA NAPOLI PRIMAVERA: LA PRIMA IN YOUTH LEAGUE!

Braga Napoli Primavera sarà diretta dall’arbitro bielorusso Amine Kourgheli, e si gioca alle ore 15:00 di mercoledì 20 settembre: è la prima giornata della Youth League 2023-2024, per il gruppo C. Caso curioso quello dei giovani partenopei: nella passata stagione sono retrocessi nel campionato 2 ma giocano comunque nella competizione Uefa, e ovviamente il motivo è da ricercarsi nel fatto che la composizione del tabellone (in questo caso ancora dei gironi) è la diretta emanazione dei sorteggi di Champions League, compreso il calendario che ricalca fedelmente quello dei “grandi”.

Dunque il Napoli Primavera, che in epoca recente ha sempre faticato a esprimersi entro i confini nazionali, si può comunque confrontare con i pari età europei; vedremo allora cosa succederà in un’altra edizione di Youth League, aspettando che la diretta di Braga Napoli Primavera cominci possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate presso la Cidade Desportiva del club lusitano, prendendoci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni di questa partita.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA NAPOLI PRIMAVERA

Quali saranno le scelte che Nicolò Frustalupi opererà nella diretta Braga Napoli Primavera? Confermato per la terza stagione consecutiva, l’allenatore dei giovani partenopei dovrebbe nuovamente puntare sul 3-4-2-1 come modulo di riferimento. In porta uno tra Turi e Pellino; a comandare la difesa sarà il capitano Benedetto Barba, poi le soluzioni per affiancarlo potrebbero riguardare il lettone Susko (in possesso anche di passaporto nigeriano) e magari Mazzone, promosso dalla Under 18 insieme ad altri giocatori.

Sulle corsie laterali bisogna valutare quanto Frustalupi voglia spingere, ma è possibile vedere un terzino (eventualmente Di Lauro, schierato a sinistra) e un esterno maggiormente offensivo come Vilardi, da valutare però anche Koffi per l’altra corsia e Di Dona per la destra. A fare legna in mezzo potrebbero essere Lettera e Gioielli, con Flora e Peluso alternative; sulla trequarti Grieco e lo stesso Koffi ma anche Landry Boni, questi due andrebbero a supportare Leonardo Rossi che appare favorito nel ruolo di centravanti.











