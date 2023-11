DIRETTA BRAGA UNION BERLINO/ Video streaming tv: bilancio a favore lusitano (oggi 29 novembre 2023)

DIRETTA BRAGA UNION BERLINO: I TESTA A TESTA

La diretta di Braga Union Berlino è una partita che nel corso della storia si è giocata tre volte: il bilancio sorride alla squadra portoghese che ha ottenuto due vittorie, va infatti ricordato che giusto l’anno scorso queste due squadre si erano affrontate nel girone di Europa League con un 1-0 interno a testa. L’unico match finora disputato al Municipal, per la prima giornata della scorsa edizione del torneo, aveva visto lo Sporting Braga imporsi grazie al gol messo a segno da Vitinha; l’Union Berlino si era vendicato 42 giorni più tardi, vincendo allo Stadion An der Alten Forsterei con un rigore trasformato da Robin Knoche, per fallo di mano di Fabiano.

Video/ Napoli Union Berlino (1-1) gol e highlights: Fofana punisce in contropiede (8 novembre 2023)

Va poi ricordata la straordinaria affermazione del Braga lo scorso ottobre, nella seconda giornata del gruppo C di Champions League: doppio vantaggio dell’Union Berlino con una doppietta di Sheraldo Becker, nel finale di primo tempo però i lusitani avevano accorciato le distanze con Sikou Niakaté e poco dopo avevano pareggiato con Bruma, trovando il gol della vittoria al 94’ con Castro. Una grande beffa per l’Union Berlino, poi entrato in una incredibile spirale di sconfitte che ha portato all’esonero di Urs Fischer; siamo impazienti di scoprire come andrà una partita che ha ancora qualcosa da dire circa i verdetti per le due squadre. (agg. di Claudio Franceschini)

Video/ Real Madrid Braga (3-0) gol e highlights: si vince anche senza Bellingham (Champions, 8 novembre 2023)

BRAGA UNION BERLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Braga Union Berlino sarà disponibile per gli abbonati sulla televisione satellitare, quindi anche con la consueta possibilità di seguirla su device come PC, tablet e smartphone grazie all’applicazione Sky Go, dunque in diretta streaming video. Va inoltre segnalato che tutte le partite di Champions League sono garantite anche dalla piattaforma Infinity Plus, che ha acquisito i diritti per trasmettere la competizione Uefa. Di conseguenza gli abbonati al questo servizio potranno assistere alle immagini del match, che sarà ovviamente in diretta streaming video o con l’opzione di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

Diretta/ Real Madrid Braga (risultato finale 3-0): i Blancos volano agli ottavi! (8 novembre 2023)

BRAGA UNION BERLINO: SPERANZE LUSITANE!

Braga Union Berlino verrà diretta dall’arbitro francese Clément Turpin; alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre si gioca per la quinta giornata nel gruppo C di Champions League 2023-2024. Siamo nel girone del Napoli, e i portoghesi ci credono: lo scenario per il Braga è comunque chiaro, in ogni caso bisognerà battere i partenopei al Diego Armando Maradona per qualificarsi, questa sera è dunque fondamentale rimanere in corsa e questo significa battere l’Union Berlino, avendolo già fatto in Germania in una partita davvero pazzesca.

I tedeschi dopo la gravissima crisi autunnale hanno cambiato allenatore; il pareggio contro il Napoli ha spostato davvero poco, l’Union Berlino è già eliminata ma se non altro può pensare di proseguire la sua corsa in Europa League, per farlo dovrà vincere stasera così da essere padrone del suo destino all’ultima giornata. Adesso, mentre aspettiamo che la diretta di Braga Union Berlino prenda il via, possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte che i due allenatori potrebbero operare in campo, andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BRAGA UNION BERLINO

Sarà un 4-2-3-1 quello di Artur Jorge in Braga Union Berlino, con il portiere che torna a essere Matheus; davanti a lui José Fonte e Niakaté, poi sugli esterni avremo Victor Gomez e Borja. A centrocampo agisce il tandem composto da André Horta e Joao Moutinho, con Vitor Carvalho che se la può giocare; davanti a loro l’esperienza di Pizzi in posizione centrale, Alvaro Djaló e Ricardo Horta saranno invece sugli esterni perché il centravanti sarà Abel Ruiz, che anche per questa partita parte favorito su Rony Lopes.

Marco Grote se la gioca con il 3-4-3, dunque stesso modulo del suo predecessore: Bonucci e Aaronson dovrebbero dare forfait, davanti a Ronnow agiscono Leite, Jaeckel e Knoche come difesa in linea con Trimmel e Gosens esterni di centrocampo, mentre in mezzo Schafer e Tousart sono in competizione con Haberer e Laidouni, ancora favoriti, per le due maglie. Nel tridente offensivo Behrens dovrebbe essere la prima punta, con lui partendo dalle corsie laterali giocheranno Volland, che può stazionare in questa posizione, e David Fofana autore del gol che ha permesso all’Union Berlino di pareggiare contro il Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

A corredo della diretta di Braga Union Berlino, possiamo anche parlare del pronostico su questa partita, dunque leggiamo le quote che l’agenzia Snai ha fornito sul match valido per la quinta giornata nel gruppo C di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa ha un valore che corrisponde a 2,10 volte quello che avrete pensato di mettere sul piatto; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio porta in dote una vincita che equivale a 3,65 volte la vostra giocata, mentre il segno 2 – sul quale puntare per il successo della formazione ospite – vi farebbe guadagnare 3,30 volte l’importo investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA