Video/ Napoli Union Berlino (1-1) gol e highlights: Fofana punisce in contropiede (8 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI UNION BERLINO: LA SINTESI

Il Napoli pareggia contro il modesto Union Berlino dopo un match, almeno sotto l’aspetto dei numeri, dominato. Alla rete di Politano risponde Fofana. Andiamo a scoprire le fasi salienti del match. Di Lorenzo prova a servire Raspadori che viene anticipato in angolo. Palla messa in mezzo facile preda del portiere avversario. Zielinski da angolo trova Rrahmani che di testa non trova la porta. Ci prova Anguissa che abbatte un avversario. Azione personale di Fofana che viene fermato con un fallo. Primo angolo per i tedeschi. Fallo in attacco su Meret. Prima occasione per il Napoli, con Zielinski che in area trova una deviazione provvidenziale per il calcio d’angolo. Ci prova anche Raspadori, altro calcio d’angolo. Di Lorenzo in mezzo, arriva il sesto angolo della partita per il Napoli. Palo di Natan! Cross di Kvaratskhelia e palo del brasiliano di testa. Continua ad attaccare il Napoli, arriva l’ennesimo calcio d’angolo. Azione insistita di Fofana che calcia altissimo. Anguissa! La sblocca il Napoli meritatamente alla mezzora di gioco! Di Lorenzo allunga in area, si inserisce Anguissa che sigla di testa a porta vuota. Attenzione, c’è un ceck in corso del VAR. Rete annullata. Ravvisato un fallo di Di Lorenzo. La sblocca il Napoli! Politano anticipa Diogo Leite sul cross di Mario Rui, tocco che supera Ronnow. Bonucci trattiene Raspadori e viene ammonito. Napoli che continua ad avere il controllo totale del gioco, manca pochissimo alla fine della prima frazione. Fallo di Khedira su Zielinski, punizione Napoli. Si cerca Politano che non ci arriva. Natan scambia con Rrahmani, chiude l’Union. Becker in mezzo, cross sbagliato. Raspadori cerca la giocata perosnale, chiude bene l’Union. Termina la prima frazione di gara, Napoli avanti.

Politano ci prova al volo da angolo, palla altissima. Zielinski in mezzo, facile la parata del portiere avversario. Mario Rui cerca Politano che colpisce male. Occasione colossale di Zielinski che viene murato. Pareggia l’Union Berlino in contropiede! Fofana mette dentro dopo la respinta di Meret su Becker. Tiro deviato di Mario Rui che termina in angolo. Colpo di testa di Rrahmani centrale. Russillon per Becker, salva in angolo Natan. Natan per Raspadori che non riesce ad agganciarla. Aggancia Politano e calcia, palla in angolo. Politano salta tutti come birilli ma poi viene fermato con un fallo. Meret bene due volte sul contropiede dei tedeschi. Di Lorenzo in mezzo, Raspadori tocca piano. Problemi per Lobotka dopo un colpo di Tousart che si prende il giallo. Entrano Simeone e Olivera per Lobotka e Mario Rui. Napoli a trazione anteriore. Ci prova Raspadori, palla fuori. Rrahmani di testa, palla fuori di poco da angolo. Attacca a testa bassa il Napoli, ennesimo angolo. Colpo di testa di Simeone su cross di Raspadori, palla fuori. Sette i minuti di recupero. Gira Kvaratskhelia, palla centrale. Angolo per il Napoli, ultima azione. Termina in parità la sfida tra Napoli e Union Berlino.

IL TABELLINO DI NAPOLI UNION BERLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret: Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui (76′ Olivera); Anguissa, Lobotka (76′ Simeone), Zielinski (91′ Cajuste); Politano (87′ Lindstrom), Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

UNION BERLINO (3-5-2): Ronnow; Jaeckel, Bonucci, Leite; Juranovic (64′ Trimmel), Khedira (70′ Tousart), Haberer (79′ Aaronson), Laidouni (70′ Kral), Roussillon (79′ Gosens); Becker, Fofana. All. Fischer

GOL: 39′ Politano (N), 52′ Fofana (U)

AMMONITI: 41′ Bonucci (U), 65′ Jaeckel (U), 76′ Tousart (U) 89′ Simeone (N)

ARBITRO: D. Makkelie (Paesi Bassi)

GUARDA QUI VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI UNION BERLINO













