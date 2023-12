Video/ Napoli Braga (2-0) gol e highlights: Osimhen ritorna al gol! (12 dicembre 2023)

Video Napoli Braga che presenta il ritorno in casa in Champions League dal tecnico Walter Mazzarri. La partita si mette subito in discesa per la formazione partenopea che si porta in vantaggio alla luce di un autogol sfortunato da parte del difensore Saatci sul passaggio in mezzo tentato da Matteo Politano. Napoli che sfiora il raddoppio con il polacco Zielinski ma poco dopo è Natan ad accendere la luce in casa partenopea trovando il passaggio perfetto dopo aver aggirato il portiere per Victor Osimhen. Per il nigeriano, fresco di pallone d’oro africano, che spedisce in porta da due passi portando il Napoli in doppio vantaggio al 45esimo. Primo tempo vivace con il Napoli in doppio vantaggio ed in controllo della sfida.

Napoli che riesce a contenere le avanzate avversarie nel secondo tempo passando al turno successivo al termine dei 90 minuti della sfida contro il Braga. Nel secondo tempo diversi cambi e ben due occasioni da segnalare. Il georgiano del Napoli Kvaratskhelia becca il palo dopo un ottimo scatto in velocità. Dopo una manciata di minuti è il turno della formazione avversaria con Horta che vede il suo tiro ribattere sul palo sfiorando la riapertura del match. Dopo 90 minuti di partita il triplice fischio del direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi con Il Napoli che passa agli ottavi di finale della Champions League. Adesso si attende il sorteggio che dirà al Napoli la prossima avversaria in Europa. (Marco Genduso)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS NAPOLI BRAGA: IL TABELLINO

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (dal 27′ st Ostigard), Natan; Anguissa, Lobotka (dal 24′ st Gaetano), Zielinski (dal 15′ st Cajuste); Politano (dal 15′ st Elmas), Osimhen (dal 24′ st Raspadori), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Gollini, Elmas, Simeone, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Raspadori. Allenatore:. Mazzarri.

BRAGA (4-3-3): Matheus; Gomez (dal 36′ st Mendes), Serdar Saatci, Fonte, Borja; Joao Moutinho (dal 36′ st André Horta), Zalazar (dal 23′ st Al Musrati), Horta (dal 43′ st Rony Lopes); Bruma, Banza, Pizzi (dal 1′ st Abel Ruiz). A disposizione: Tiago Sa’, Hornicek, Al Musrati, Abel Ruiz, André Horta, Roger Fernandes, Paulo Oliveira, Mendes, Vitor Carvalho, Andrian Marin, Rony Lopes, André Castro. Allenatore: Jorge.

Reti: all’8′ pt Serdar Saatci (autogol), al 33′ pt Osimhen

Ammonizioni: Banza, Mendes

