Diretta Brasile Giappone/ Streaming video: finale d’oro per il calcio (Universiadi)

Brasile Giappone, in diretta dallo Stadio Arechi di Salerno, è la partita di calcio maschile in programma oggi sabato 13 luglio, con fiaschi d’inizio fissato per le ore 21,00. Ecco il momento clou per il tabellone del calcio maschile alle Universiadi 2019: oggi infatti tra gli spalti dello stadio della Salernitana si accenderà la finale per la medaglia d’oro della manifestazione, che quest’anno nel capoluogo campano celebra il suo 30^ anniversario. A rendere tale match di questa sera ancor più speciale è il fatto che i nipponici sono i campioni in carica alle Universiadi: non meno motivati però saranno i verdeoro, impazienti di rendere giustizia alla propria tradizione anche nel calcio giovanile.

INFO STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA DIRETTA BRASILE GIAPPONE

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Brasile Giappone di quest’oggi, finale per la medaglia d’oro per il tabellone del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli non sarà visibile in diretta tv, ma sarà disponibile in diretta streaming video. La Fisu, tv ufficiale infatti trasmetterà la partita in streaming, qui sotto presente. Ulteriori aggiornamenti poi ci arriveranno dal portale ufficiale della manifestazione al sito www.universiade2019napoli.it.

DIRETTA BRASILE GIAPPONE: PRECEDENTI

In attesa di poter dare la parola al campo dell’Arechi per la finale del calcio maschile alle Universiadi 2019 di Napoli, facciamo un passo indietro e andiamo a vedere come le due giovani nazionali sono arrivate alla diretta Brasile Giappone di questa sera. Partendo quindi dai verdeoro va ricordato che i brasiliani si erano messi in mostra fin dalla fase a girone, dove hanno chiuso da leader pur avendo incassato un pareggio con la Francia e un successo con il Sudafrica. Approdato al tabellone finale delle Universiadi 2019 di Napoli il Brasile aveva superato l’Ucraina per 2-1 ai quarti e pure la Russia in semifinale, qui con il risultato di 2-1. Cammino impeccabile per il Giappone che aveva fatto bottino pieno nel gruppo D battendo Russia e Argentina : successivamente i nipponici hanno avuto ragione della Corea del sud ai quarti e pure dell’Italia, battuta in semifinale per 7-8 ai calci di rigore. Entrambe le squadre quindi approdano alla finale di questa sera con un ottimo stato di forma. Che ci dirà poi il campo?.

DIRETTA STREAMING VIDEO, BRASILE GIAPPONE CALCIO UNIVERSIADI 2019





© RIPRODUZIONE RISERVATA