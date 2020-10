Diretta Brescia Boulogne/ Streaming video tv: Esposito può solo vincere (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA BOULOGNE: PER I LOMBARDI CONTANO SOLO I 3 PUNTI!

Brescia Boulogne, che verrà diretta dagli arbitri Jakub Zamojski, Arturas Sukys e Nick Van Den Broeck, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 28 ottobre: al PalaLeonessa siamo arrivati alla quarta giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021. Situazione complessa per la Germani, che nell’ultimo turno ha perso sul parquet di Malaga: resta solo una la vittoria per la squadra di Vincenzo Esposito, che occupa l’ultimo posto in classifica insieme a Ulm – unica avversaria battuta – e ha bisogno di una vittoria per recuperare posizioni. Il Boulogne Metropolitans ha un successo in più: un successo questa sera permetterebbe dunque di operare l’aggancio, riposizionandosi bene per la qualificazione alla Top 16, ma chiaramente bisognerà vedere come la Leonessa reagirà a un’altra sconfitta maturata in campionato, contro Reggio Emilia. Aspettiamo dunque la diretta di Brescia Boulogne, ma nel frattempo possiamo fare un’attenta valutazione sui temi principali che vedremo in campo.

DIRETTA BRESCIA BOULOGNE IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo che non sarà possibile assistere alla diretta tv di Brescia Boulogne, che però sarà un appuntamento riservato a tutti gli abbonati della piattaforma Eurosport Player: in questo modo si potranno seguire tutte le partite di Eurocup in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com troverete inoltre tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori in campo, le classifiche dei gironi e gli highlights di tutte le gare.

DIRETTA BRESCIA BOULOGNE: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brescia Boulogne troviamo dunque una Germani che deve riprendere la strada: non è iniziata benissimo la stagione per Esposito e i suoi ragazzi, che hanno cambiato parecchio all’interno del roster e giustamente devono ancora trovare l’amalgama necessario per affrontare un’annata al vertice, o comunque per provare ad arrivare in fondo. Anche in campionato il record è negativo; in termini generali possiamo dire che in questo momento la Leonessa fatica parecchio quando si trova a giocare fuori casa, infatti in Eurocup ha sempre perso in trasferta e questo chiaramente segna la differenza in una classifica che si sta facendo pericolosa. Boulogne come detto ha approcciato bene questa competizione: ha tutte le possibilità di qualificarsi alla Top 16 e, se dovesse fare il colpo questa sera, si porterebbe in un’ottima posizione mentre affonderebbe di parecchio le speranze di Brescia, che a quel punto si troverebbe costretta a fare un girone di ritorno anche al di sopra delle sue attuali possibilità per passare il turno. Tra poco comunque si gioca, e come sempre sarà il parquet a fornirci tutte le risposte che cerchiamo…

