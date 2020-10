Diretta Reggio Emilia Brescia/ Streaming video tv: Unahotels lanciata? (basket A1)

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: SFIDA INCERTA!

Reggio Emilia Brescia, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Andrea Bongiorni e Gianluca Capotorto, si gioca alle ore 20:30 di sabato 24 ottobre presso la Unipol Arena: è qui che la Unahotels disputa le sue gare casalinghe, per il campionato di basket Serie A1 2020-2021 siamo arrivati alla quinta giornata. Attenzione alla Reggiana, una squadra che sta trovando ritmo e che nell’ultimo turno si è permessa di espugnare la Segafredo Arena; potrebbe essere la rivelazione del campionato tanto quanto la stessa Germani lo era stato in passato, ma del resto stiamo parlando di una società che ha raggiunto due finali scudetto consecutive e dunque non sarebbe del tutto nuova a certe atmosfere. Rendimento ancora ondivago per la Leonessa, che sta amalgamando il suo gruppo ma non sempre è perfetta, soprattutto in Eurocup; vediamo allora quello che succederà nella diretta di Reggio Emilia Brescia, nel frattempo possiamo fare qualche valutazione sui temi portanti della partita che inizierà tra poche ore.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Reggio Emilia Brescia non è una di quelle che sono previste per questo turno di campionato: per tutti gli appassionati di basket l’appuntamento classico rimane quello del portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le partite di Serie A1 in diretta streaming video, tramite l’utilizzo di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it potrete consultare liberamente le sezioni dedicate a classifica, calendario del torneo, tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA REGGIO EMILIA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Approcciandoci alla diretta di Reggio Emilia Brescia possiamo notare che entrambe le squadre hanno 4 punti in classifica: c’è un gruppone di ben sette club che hanno il 50% di vittorie, è ancora presto per tracciare un bilancio ma sicuramente l’avvio della Unahotels è stato positivo, impreziosito come già detto dalla vittoria sul parquet della Virtus Bologna. Antimo Martino è un allenatore che ha lavorato benissimo ovunque sia andato, e che ora spera di ripetersi: l’obiettivo è quello di riportare la squadra ai playoff, e lì valutare quello che succederà. Stesso discorso per la Germani, che dopo aver perso le prime due partite ha trovato una doppia vittoria per tornare in linea di galleggiamento; Vincenzo Esposito deve anche fare i conti con la Eurocup, dove mercoledì sera è arrivato un brutto ko contro l’Unicaja Malaga che ha peggiorato la situazione, dunque dovranno essere prodotti sforzi extra per centrare la Top 16 e questo inevitabilmente andrà a togliere energie preziose per il campionato.

