Diretta Brescia Brindisi/ Streaming video tv: sfida per il terzo posto (basket A1)

Brescia Brindisi, che sarà diretta dagli arbitri Michele Rossi, Christian Borgo e Matteo Boninsegna, si gioca alle ore 17:00 di domenica 26 gennaio presso il PalaLeonessa, ed è valida per la 20^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020. Entrambe le squadre sono reduci dagli impegni internazionali, e soprattutto la Happy Casa appare in fiducia dopo il successo di misura contro il Paok che le ha permesso di restare in corsa per passare il turno in Champions League; in campionato invece questa sfida potrebbe consentire ai pugliesi di avvicinare il terzo posto in classifica e portarsi ad una sola vittoria di distanza dalla Germani, che allo stesso tempo vuole provare a prendersi la Top 16 di Eurocup e intanto ha battuto l’Olimpia Milano facendo un altro grande passo avanti in A1. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Brescia Brindisi, presentando la quale possiamo cercare di analizzare alcuni dei temi principali legati alla sfida.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Brindisi sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque sarà un’esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare che la potranno seguire sul canale 211 del loro decoder; in alternativa c’è il solito appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti i suoi abbonati l’intera gamma delle partite del campionato di basket in diretta streaming video. Sul sito www.legabasket.it troverete poi le informazioni utili come il tabellino play-by-play, la classifica del campionato e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet.

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Brindisi è assolutamente un big match: al PalaLeonessa si affrontano terza e quarta forza del nostro campionato che rivedremo tra poco anche a Pesaro, per la Final Eight di Coppa Italia. La Germani aveva già centrato la terza posizione due anni fa, nella stagione della svolta e del definitivo salto di qualità; allora era partita con nove vittorie per poi calare leggermente, oggi invece ha mantenuto una migliore costanza in questa prima parte di stagione e il successo contro Milano, arrivato sul filo di lana al termine di una partita equilibrata, ha certificato ancor più la bontà di un progetto messo nelle mani di Vincenzo Esposito. Brindisi però sta confermando quanto di buono fatto in epoca recente: anche per la Happy Casa potrebbe essere arrivato il momento di rompere gli indugi e il quarto posto in classifica lo sta dimostrando. Frank Vitucci ha avuto il tempo di lavorare in estate e i risultati si vedono, il roster è costruito con raziocinio e vi è presente uno degli americani più determinanti del nostro campionato, quell’Adrian Banks che con l’attuale allenatore aveva già lavorato a Varese e Avellino. Ora si tratta di scoprire quale delle due squadre riuscirà a vincere: se fosse Brindisi la graduatoria di Serie A1 si accorcerebbe ancor più, viceversa la Germani potrebbe eventualmente aprire una fuga a tre.



