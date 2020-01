Diretta Brescia Olimpia Milano/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket)

Brescia Olimpia Milano, diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Alessandro Martolini e Guido Federico Di Francesco, si gioca alle ore 20.45 di questa sera, domenica 19 gennaio 2020, come posticipo della diciannovesima giornata della Serie A di basket. Sicuramente Brescia Olimpia Milano sarà uno stuzzicante derby lombardo tra la terza e la quarta in classifica: 24 punti per l’eccellente Germani Basket Brescia, seguita a quota 22 punti dalla A|X Armani Exchange Milano che sta invece avendo qualche alto e basso di troppo per la squadra di riferimento dell’intero basket italiano, ma che resta comunque naturalmente rivale ostica per chiunque. Nella scorsa giornata Brescia era andata a vincere sul parquet di Reggio Emilia mentre Milano aveva travolto Treviso al PalaLido: oggi però una sola squadra potrà fare festa, chi riuscirà ad aggiudicarsi il derby lombardo?

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Olimpia Milano verrà trasmessa in chiaro per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando, dunque sarà a disposizione anche la possibilità di seguirla in diretta streaming video sul sito www.raiplay.it, senza costi aggiuntivi; in alternativa la partita di Serie A è disponibile anche sulla piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi clienti la possibilità di seguire tutte le gare del campionato di basket. Ricordiamo poi che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori che scenderanno sul parquet del Palaleonessa. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA OLIMPIA MILANO: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato, la diretta di Brescia Olimpia Milano sarà davvero ricca di spunti d’interesse. La Germani Brescia infatti è senza dubbio una delle squadre più in forma nelle ultime settimane, anche se la sconfitta a Venezia nel derby italiano di Eurocup ha spezzato una bella serie di vittorie consecutive per la Leonessa di coach Vincenzo Esposito, serie che comunque in campionato è ancora aperta e ha toccato quota sei successi a partire dal giorno dell’Immacolata in poi. Qualche problema in più per Milano di recente e gli uomini di Ettore Messina non saranno di certo aiutati dalle fatiche di una settimana caratterizzata dal durissimo doppio impegno in Eurolega sui campi di Efes Istanbul e Maccabi Tel Aviv: la terza trasferta – anche se naturalmente molto più vicina a Milano – chiuderà di conseguenza una settimana dall’altissimo coefficiente di difficoltà per l’Olimpia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA