DIRETTA BRESCIA COMO/ Video streaming tv: tradizione ricca, ben 61 i precedenti

DIRETTA BRESCIA COMO: I TESTA A TESTA

Bella sfida che ci attende questa domenica nella settima giornata di Serie B è la diretta di Brescia Como, di cui ora andremo subito a controllare anche lo storico. Dati alla mano dobbiamo infatti parlare oggi si un match dalla ricca e solida tradizione, anche se molto datati: dal 1932 a oggi le due fondazioni si sono sfidate in ben 61 occasioni, queste pure segnate tra primo e secondo campionato nazionale, come pure in Coppa.

DIRETTA/ Ascoli Brescia (risultato finale 2-3) video tv: rondinelle in rimonta!

È dunque incontro davvero sentito: nel complesso pure possiamo ricordare che a bilancio vi sono 20 successi dei bresciani e altrettanti dei comaschi, come anche 21 pareggi. Va pure detto che l’ultimo precedente segnato tra Brescia e Como non è dei più vicini e risale alla stagione 2015-16 della Serie B: nel doppio confronto ricordiamo che fu doppia affermazione della leonessa. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Como Benevento (risultato finale 1-1): sanniti, punto d'oro

DIRETTA BRESCIA COMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Como è su Sky Sport: per questa stagione infatti il campionato cadetto si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

BRESCIA COMO: A GATTUSO RIUSCIRÀ L’IMPRESA?

Brescia Como, diretta dall’arbitro Miele, è la sfida in programma oggi, domenica 3 ottobre 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 14.00. Nella settima giornata della serie B, spazio alla diretta tra Brescia. Eccomi, bel match da testa coda della classifica del campionato cadetto, che pure metterà sotto ai riflettori due formazioni dalla ricchissima tradizione. Padrone di casa ovviamente le rondinelle di Inzaghi che pure ancora non hanno messo il piede in fallo in questo avvio di stagione .

Diretta/ Cosenza Como (risultato finale 2-0) streaming: la chiude Millico

E che tornano in campo dopo il successo ottenuto solo nel turno precedente contro l’Ascoli: un match delicatissimo ma dove Brescia ha spezzato il trend di pareggi che stava creando. Di contro una squadra motivata come quella lariana che invece non ha ancora mai vinto in questo inizio di campionato. Il Como ha fin qui recuperato tre KO e tre pari, di cui pure l’ultimo arrivato con il Benevento, grazi alla rete di Cerri su rigore. Una buona prestazione, da cui la squadra di Gattuso riparte per l’impresa.

LE PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA COMO

Guardando ora alle probabili formazioni della diretta tra Brescia e Como va subito detto che mate Inzaghi oggi dovrebbe dare spazio ancora un po’ ai soliti titolari, che tanto bene hanno fatto finora. Spazio dunque al 4-3-3 per le rondinelle con in difesa ancora Pajac, Chancellor e Cistana che sono andati a segno nell’ultimo turno e Mateju che sarà invece titolare sulla corsia di destra del reparto. Per il centrocampo sarà poi irrinunciabile un giocatore come Van de Looi, con Bertagnoli e uno tra Jagiello e Cavion al suo fianco: in attacco si faranno avanti Tramoni, Bajic e Leris, ma non mancano soluzioni alternative, da Palacio a Moreo.

Giacomo Gattuso dovrebbe invece aver preparato il 4-4-2 come modulo di riferimento per il suo Como nella settima giornata di Serie B. Questo pomeriggio vedremo dunque subito Cerri e Gliozzi in attacco, mentre in mediana sarà riconferma per Bellemo e Arrigoni come anche per il duo Parigini-Iovini, collocato però sull’esterno dello schieramento. I lariani pure oggi si affideranno ancora a Varnier e Scaglia in difesa, ma sulla corsia mancina è ballottaggio tra Cagnano e Ioannou: Vignali sarà titolare a destra.

QUOTE E PRONOSTICO

Visti gli ultimi risultato conseguiti, non ci sorprende che il favore del pronostico nella settima giornata di Serie B vada alla leonessa. Il portale di scommesse Snai per l’1×2 del match ha fissato a 1.65 il successo del Brescia, contro il più alto 5.25 per la vittoria del Como: il pareggio vale 3.70.

© RIPRODUZIONE RISERVATA