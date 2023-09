Diretta Brescia Cosenza/ Streaming video tv: la prima delle rondinelle! (Serie B, oggi 3 settembre 2023)

DIRETTA BRESCIA COSENZA: ESORDIO PER LE RONDINELLE!

Brescia Cosenza si gioca in diretta dallo stadio Rigamonti, alle ore 16:15 di domenica 3 settembre: la partita è valida per la terza giornata nel campionato di Serie B 2023-2024. Il Brescia fa oggi il suo esordio in cadetteria: finalmente è arrivato il responso circa la riammissione delle rondinelle al posto della Reggina, ma c’è già stato anche un turno infrasettimanale e di conseguenza il Brescia si trova già nella posizione di dover recuperare tre gare, per un calendario che a questo punto potrebbe essere parecchio tosto dal punto di vista delle tempistiche.

Il Cosenza ha aperto con un 3-0 all’Ascoli, poi è stato in grado di pareggiare contro il Venezia ma nel turno infrasettimanale ha perso in casa contro il Modena; ha dunque 4 punti, che tutto sommato sono un bottino accettabile per una squadra che anche in questa stagione sarà chiamata a salvarsi come primo obiettivo. Aspettando ora che la diretta di Brescia Cosenza prenda il via, proviamo a valutare in che modo le due squadre potrebbero essere disposte sul terreno di gioco del Rigamonti, prendendoci del tempo per leggere insieme le probabili formazioni.

DIRETTA BRESCIA COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cosenza, come tutte le partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del campionato cadetto di calcio sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA COSENZA

Prima in campionato per Daniele Gastaldello: in Brescia Cosenza proviamo a ipotizzare un modulo ad albero di Natale. In porta va Lezzerini; davanti a lui i due difensori centrali potrebbero essere due tra Cistana, Adorni e Mangraviti con Dickmann a destra e Huard che potrebbe prendersi la maglia sull’altro versante. Poi un centrocampo nel quale Dimitri Bisoli e Birkir Bjarnason possono fare le mezzali a supporto del playmaker basso che sarebbe Van de Looi; sulla trequarti Olzer e Galazzi sono i favoriti, come centravanti Moncini, Flavio Bianchi e Borrelli partono più o meno alla pari.

Il Cosenza di Fabio Caserta, ancora senza Francesco Forte, si affida a Tutino come attaccante: alle sue spalle la linea di trequarti potrebbe avvalersi di Praszelik che però deve vincere la concorrenza di Voca, mentre Marras e Simone Mazzocchi appaiono sicuro del posto. in mezzo Mattia Viviani e D’Urso sono delle valide alternative a Calò e Zuccon, che hanno giocato titolari contro il Modena; Venturi e Fontanarosa dovrebbero formare la coppia al centro della difesa con Rispoli a destra e capitan D’Orazio sulla sinistra, il portiere del Cosenza sarà come al solito l’affidabile Micai.

QUOTE E PRONOSTICO

Aspettando la diretta di Brescia Cosenza, possiamo anche indicare quali siano le quote che l’agenzia Snai ha tracciato per il suo pronostico, sulla partita valida per la quarta giornata nel campionato di Serie B. Il segno 1 per la vittoria della squadra lombarda vi farebbe guadagnare 2,15 volte la cifra che avrete scelto di investire; il segno X che regola l’ipotesi del pareggio vale 3,20 volte quanto messo sul piatto mentre con il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione calabrese, la cifra che andreste a intascare sarebbe equivalente a 3,50 volte la vostra giocata con questo bookmaker.

