VIDEO/ Cosenza Modena (risultato 1-2) gol e highlights. Decide Abiuso allo scadere! (Serie B)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS COSENZA MODENA: EMILIANI CORSARI!

L’emozionante scontro tra Cosenza e Modena inizia con un tentativo del Modena da parte di Ponsi, seguito da un’azione del Cosenza guidata da Mazzocchi, rendendo i primi minuti della partita caratterizzati da un ritmo sostenuto. Tuttavia, è il Cosenza ad ottenere il vantaggio al 12‘, quando i silani sbloccano il punteggio grazie a Tutino, che sfrutta un cross di Marras per anticipare Oukhadda e segnare di testa, portando il punteggio sull’1-0. Venturi viene ammonito al 18′ per un fallo su Manconi. Il Modena cerca di reagire e al 22′ Tremolada cerca una conclusione dalla distanza, ma il tiro manca il bersaglio. Nonostante gli sforzi degli emiliani, il Cosenza riesce a mantenere il vantaggio. Nella seconda parte del primo tempo, il Modena intensifica gli sforzi per cercare il pareggio, mentre il Cosenza si chiude nella propria metà campo. Al 39′, Manconi prova una buona iniziativa, ma viene fermato da un intervento difensivo di Fontanarosa, che si dimostra decisivo per i silani. Tuttavia, il Modena riesce a pareggiare prima dell’intervallo, segnando l’1-1 al 43′. Strizzolo sigla il gol dopo che Micai respinge una conclusione di Manconi, convalidando il gol dopo un controllo VAR per esaminare un possibile intervento falloso di Manconi.

Nel secondo tempo, Fontanarosa viene ammonito all’inizio per un fallo su Abiuso. Al 6′, il Cosenza crea un’occasione con una conclusione di Voca che sfiora la traversa. Quindici minuti dopo, Venturi prova un altro tentativo per il Cosenza che però non trova lo specchio della porta. Il Modena risponde con una girata di Palumbo che finisce alta. Entrano in gioco i cambi: D’Urso sostituisce Marras per il Cosenza al 18′, mentre Viviani prende il posto di Voca. Al 24′, Arioli sostituisce Mazzocchi. A metà del secondo tempo, il Cosenza sfiora il vantaggio con una conclusione di Zuccon che manca di poco il bersaglio dal limite dell’area. Il susseguirsi di cambi continua e al 41′, Crespi, subentrato per Tutino, si rende pericoloso con un colpo di testa su un cross pennellato su punizione di Calò. Tuttavia, è il Modena a segnare il colpo vincente al 43′. Tremolada trova l’inserimento in area di Manconi, Micai esce ma il pallone finisce sui piedi di Abiuso, che segna da due passi il gol che fissa il punteggio su 2-1. Nonostante i 7 minuti di recupero, il Modena riesce a mantenere il vantaggio fino alla fine della partita, conquistando una vittoria importante contro un avversario agguerrito come il Cosenza.

LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Fabio Caserta invita il Cosenza a non perdersi d’animo nonostante la beffa finale: “Siamo partiti bene, abbiamo creato tanto. Poi sull’azione del gol ci siamo fermati pensando fosse fallo. Anche nel secondo tempo non siamo partiti male, ma evidentemente il Modena è stato più bravo di noi. Non ci dobbiamo esaltare quando vinciamo, ma allo stesso tempo non ci dobbiamo deprimere con la sconfitta. Dobbiamo ancora lavorare tanto, ma questo già lo sapevamo. Se analizziamo i due gol la squadra era sempre sotto la linea della palla. Il problema è che quando cerchi di andare in pressione alta le squadre cercano di farti male con le palle lunghe, com’è accaduto a noi stasera“.

Paolo Bianco elogia il carattere del suo Modena: “Credo sia ancora una vittoria meritata. Ce la siamo giocata a viso aperto: loro sono partiti molto forte, ma non potevano reggere tutta la partita a quel ritmo. Ero convinto di poterla portare a casa, l’ho detto al mio vice quando eravamo sotto nel punteggio, a patto che si mantenesse l’ordine. Strizzolo ha avuto un problemino all’adduttore, ma Abiuso è un giocatore pronto, è al pari di tutti gli altri. Ho 5 attaccanti, posso scegliere liberamente e lui oggi ha dimostrato agli altri che ne fa parte a tutti gli effetti. Appena rientrato nello spogliatoio ho pensato alla prossima partita, che sarà difficile. Oggi abbiamo speso tanto, il Cosenza ha un’identità precisa ed è ben messo in campo“.

