Diretta Brescia Cremona/ Streaming video tv: derby molto delicato! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA CREMONA: DERBY PER LA SALVEZZA!

Brescia Cremona si gioca in diretta alle ore 19:00 di domenica 19 dicembre, presso il PalaLeonessa: il derby lombardo è valido per la 12^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Si tratta di una partita di grande interesse per la parte bassa della classifica: entrambe le squadre hanno bisogno di punti per migliorare una situazione che al momento le vede in lotta per la salvezza. Doppia sconfitta maturata contro le corazzate del campionato: la Germani è caduta al Mediolanum Forum contro una Milano che quest’anno sta imprimendo un ritmo devastante alla Serie A1, minacciando di chiudere con il record di Siena in regular season.

La Vanoli ha invece perso in casa contro la Virtus Bologna: sono dunque ko che ci possono stare, quel che invece bisogna migliorare è appunto il passo in termini generali perché si rischia fortemente di rimanere troppo indietro, anche se per il momento ci sono squadre che fanno peggio. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Cremona, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sulle tematiche principali che potrebbero emergere dalla partita del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cremona non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da quest’anno, tutte le partite del campionato di basket sono fornite da Discovery Plus: il broadcaster, cui bisognerà essere abbonati – a pagamento, ovviamente – permette dunque di seguire qualunque match di Serie A1 con il servizio di diretta streaming video. Inoltre, sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili del caso, a cominciare dal tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Come già detto Brescia Cremona è una partita delicata: entrambe le squadre stanno faticando a emergere, e sanno di poterlo fare perché negli ultimi anni hanno dato prova di potersi anche giocare una semifinale playoff, raggiungendo entrambe la finale di Coppa Italia (la Vanoli l’ha anche vinta) e mostrando la faccia “pulita” del nostro basket, ovvero progetti che partendo dal basso e da realtà provinciali sono riusciti a emergere per affrontare le big.

Questa stagione invece appare essere transitoria, per vari motivi; di sicuro la Germani deve fare i conti con il cambio di allenatore e un roster nel quale si è forse puntato troppo sulla coppia di esterni titolari, trascurando il resto. A Cremona invece il problema rimane sempre quello del budget: la dirigenza in passato ha fatto qualche miracolo ma le difficoltà economiche restano, adesso la classifica della Vanoli è davvero complicata e bisognerà remare con grande vigore per tenersi qualche squadra alle spalle e garantirsi la salvezza anche in questa stagione.

